Lola M Restó: balance 2025, identidad gastronómica y los desafíos que marcan el camino hacia 2026

El balance del año combina análisis, experiencia y una fuerte identidad construida a lo largo del tiempo.

De cara al futuro, el espacio renueva su compromiso con la calidad, la experiencia y el vínculo cercano con sus clientes.

¿Qué balance hace Lola M Restó del año 2025 en términos de crecimiento, propuesta gastronómica y respuesta del público?

El primer trimestre del año hubo un aumento de clientes con respecto a 2024, disminuyendo luego, en concordancia con los meses de temporada baja, hasta octubre, obviando claramente los periodos de temporada alta, como ser fines de semanas largos y vacaciones de invierno de las otras provincias del país. El último trimestre repuntó un poco.

Si bien se estabilizó la economía, hay rubros dentro de la gastronomía que no se ajustan con la inflación anual, sino más bien con productos estacionales y algunos cambios macroeconómicos (como cambios de retenciones en ganadería, agricultura y demás). Esto influye para que algunos meses las diferencias entre materias primas sean más notoria, impactando también en la cantidad de clientes y en su gasto promedio.

¿Qué valores y conceptos definen hoy a Lola M Restó y cómo buscan que cada cliente viva la experiencia en el espacio?

Somos una empresa con 19 años de trayectoria en la ciudad, pero hemos tratado siempre de mantener nuestra misión, visión y valores, para que nuestros clientes sientan que pueden contar con nosotros, en que estamos y pensamos qué podemos ofrecerles para que el servicio que brindemos no sólo sea para “alimentar” el cuerpo.

Entre estas experiencias, hemos realizado, con diferentes bodegas reconocidas del país, maridajes exclusivos. En estos, nuestro chef elabora platos específicos siguiendo las características organolépticas de los vinos y/o espumantes (suelen ser 4 o 5 por evento), creando platos únicos y exclusivos para el evento, convirtiendo una cena en toda una experiencia de aromas y sabores, además de aprender sobre lo que involucra a la producción de estas bebidas, como ser cepas, barricas, tiempos de maduración, como combinarlas (o maridarlas) con determinados alimentos.

De cara a 2026, ¿qué proyectos o desafíos se plantea Lola M Restó para seguir creciendo y sorprendiendo a sus clientes?

Entendemos que a medida que el país vaya estabilizándose, se deberán hacer ajustes, para que el cliente entienda que también estamos en la misma situación. Sabemos que habrá cambios para realizar y es por esto que nos proponemos realizar algunas acciones de marketing que promuevan la reunión con amigos o familia y los almuerzos de trabajo.

Asimismo variamos algunos platos de la carta, de entradas, principales y postres, para aggiornar los paladares de nuestros clientes, pero vale la pena mencionar que tenemos platos que no podemos eliminar de la carta, como algunos platos con mariscos, como nuestras gambas al ajillo y algunos postres, como el suspiro limeño o el volcán de chocolate.

Otra marca distintiva de Lola M es su mayonesa de aceitunas y sus panes y grisines artesanales, que dan la bienvenida a nuestros clientes diariamente.