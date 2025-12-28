21°
Corte total momentáneo en Avenida Savio por acumulación de agua

La Dirección de Tránsito implementa un desvío por Avenida Río Bamba e insta a los conductores a extremar las precauciones y evitar el tránsito en la zona durante las lluvias.

Domingo, 28 de diciembre de 2025 09:53

La Dirección de Tránsito y Seguridad Vial de Jujuy informa un corte total momentáneo en la Avenida Gral. Savio, sentido Norte-Sur, a la altura de la estación de servicio YPF Sigma, debido a la acumulación de un gran caudal de agua por las lluvias registradas en la zona.

Ante esta situación, se ha dispuesto un desvío obligatorio para el tránsito que circula por ese sector. Los vehículos deberán tomar la Avenida Río Bamba para continuar su recorrido.

Las autoridades viales hacen un llamado urgente a los conductores a:

  • Circular con máxima precaución por el tramo del desvío.

  • Respetar estrictamente las velocidades máximas, la señalización vial y las indicaciones del personal de tránsito.

  • Mantener la distancia de frenado apropiada debido a las condiciones climáticas y el piso mojado.

  • Evitar el tránsito por la zona durante las lluvias, siempre que sea posible, priorizando la seguridad.

Se recomienda a la ciudadanía planificar sus viajes con anticipación, considerar rutas alternativas y mantenerse informada a través de los canales oficiales por posibles actualizaciones sobre el estado de la transitabilidad en la zona.

