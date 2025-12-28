22°
28 de Diciembre,  Jujuy, Argentina
Logo radio jujuy fm
logo play 0:00 logo sound

TEMAS

Servicios
vialidad provincial
Río Grande
crimen
Femicidio
el clima en Jujuy
conductor alcoholizado
Chubut
Paraguay
violencia de Género
Servicios
vialidad provincial
Río Grande
crimen
Femicidio
el clima en Jujuy
conductor alcoholizado
Chubut
Paraguay
violencia de Género

DÓLAR OFICIAL

$1475.00

DÓLAR SOLIDARIO

$

DÓLAR BLUE

$1530.00

3884873397
PUBLICIDAD
Nacionales

Tragedia: tres argentinas murieron en Paraguay

Dos niños fueron rescatados con vida

Domingo, 28 de diciembre de 2025 22:06

La tragedia se desató en el sur de Paraguay, donde tres ciudadanas argentinas, entre ellas una menor de edad, fallecieron ahogadas luego de que la embarcación en la que viajaban naufragara en el río Paraná, a la altura del departamento de Ñeembucú. 

Las víctimas fueron identificadas como Sandra Elizabeth Maidana Careaga, Luz Rocío Maidana Careaga y la menor Nahiara Ailin Maidana Alfaro.

De acuerdo con las primeras informaciones, el hecho ocurrió cerca de la medianoche del sábado, cuando el grupo regresaba hacia Argentina tras pasar el día en una isla turística cerca de la localidad de Cerrito.

En cuanto a la investigación, el comisario local, Damiano Cano, informó que el mal clima —fuertes lluvias y ráfagas de viento— junto con el uso de una embarcación "no apta" para las corrientes del Paraná, habrían provocado el vuelco.

En tanto, dos menores (de 11 y 16 años) lograron ser rescatados con vida por pescadores de la zona. Sin embargo, las autoridades paraguayas continúan con un intenso operativo para dar con un hombre que aún permanece desaparecido. 

Temas de la nota

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Te puede interesar

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Temas de la nota

Últimas noticias

PUBLICIDAD