Activan operativo de búsqueda en Termas de Reyes por personas varadas en el Río Grande

Se activó un protocolo de búsqueda en la zona de Termas de Reyes tras un reporte de personas varadas en las márgenes del Río Grande, producto de la crecida del cauce.

La alarma se dio cuando un lugareño manifestó haber visto a un grupo de individuos que no podían cruzar el río. Inmediatamente, se desplegó una comitiva integrada por personal operativo de la Dirección General de Emergencias y Defensa Civil, la División de Rescate de Bomberos de la Policía, el SAME, la Policía de la Provincia y vaqueanos de la zona.

Los equipos realizaron un rastrillaje por los sectores de El Yucanal y el Volcancito de Termas de Reyes. Durante la búsqueda, se observó a un grupo de personas que estaban saliendo por otro sector del cerro. Al verificarlo, se confirmó que se trataba de los individuos reportados, quienes lograron salir por sus propios medios.

Recomendaciones ante la crecida de ríos

Ante el incidente y las condiciones climáticas adversas, la Dirección General de Emergencias – Defensa Civil emitió una serie de recomendaciones para la población:

Evitar acercarse al cauce de los ríos o realizar actividades recreativas en sus inmediaciones.

No intentar cruzar un río si se nota un aumento repentino del caudal.

No transitar por quebradas, cauces o corrientes de agua.

No cruzar puentes cuando el nivel del río esté alto.

No ingresar al río si el agua está de color marrón o con espuma.

Observar las montañas cercanas: si está lloviendo en las zonas altas, pueden producirse crecidas repentinas aguas abajo.

Para reportar emergencias, se recuerda llamar al 911 o a Defensa Civil al 103. También está disponible el WhatsApp de Defensa Civil: 388-4459916.