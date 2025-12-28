El Ballet “La Tropa” brilló en Abra Pampa

El pasado viernes 26 de diciembre, la Escuela de Danza “La Tropa” celebró el cierre de su ciclo lectivo con una velada que reunió a una gran cantidad de público. Bajo la coordinación del profesor Ernesto Ramos y la dirección de Susana Chaparro, los alumnos ofrecieron un espectáculo que reafirmó el lugar de la institución como uno de los ballets más importantes de la ciudad.

La muestra incluyó coreografías tradicionales y estilizadas, además de una variedad de mudanzas que dieron ritmo y color a la noche. Cada presentación fue recibida con cálidos aplausos y ovaciones del público, especialmente aquellas que evocaron las raíces del norte argentino, como los carnavalitos y las cuecas. En estas se destacó el uso de accesorios ancestrales como la caja, los rebozos, los sombreros y las plumas de suri, elementos que aportaron autenticidad y un profundo sentido cultural a la velada.



En su discurso, el profesor Ramos expresó: “Lo primero que quiero decir es gracias. Gracias por demostrar que Abra Pampa tiene mucho talento. Gracias a cada uno de los presentes por acompañar este camino. Hoy celebramos el esfuerzo de nuestros alumnos, el compromiso de las familias y el trabajo de todo el cuerpo de profesores. La danza es disciplina, pero también es emoción y alegría. Este año nos deja logros que nos inspiran a seguir creciendo.”



También acompañaron esta destacada presentación los reconocidos profesores del Ballet Noroeste, Alfredo López y Marta Zerpa, quienes con su presencia y experiencia aportaron un valioso realce artístico al evento. Ambos manifestaron su alegría por el crecimiento del ballet y celebraron los importantes logros alcanzados, entre ellos el primer premio obtenido en el campeonato nacional de zamba, representando con orgullo a la provincia de Jujuy.

En un momento especial, se entregaron certificados a cinco alumnos que culminaron su formación como instructores de danza: Xiomara Ábalos, Iris Mamani, Franco Carrillo, Claudio Dionicio y José Cayo. Este logro marca un paso significativo en el crecimiento académico de la escuela y abre un nuevo horizonte para estos flamantes profesores, quienes tendrán el desafío de seguir sembrando valores, enseñando con compromiso y revalorizando el folclore argentino a través de la danza, manteniendo viva la tradición y proyectándola hacia las nuevas generaciones.



El 2025 fue un año especial para el ballet “La Tropa”, con avances en la formación de nuevos instructores, consolidación de su prestigio y una muestra que dejó huella. La escuela reafirma así su misión: formar bailarines con excelencia técnica y sensibilidad artística.

La velada concluyó con una ovación generalizada, reflejo del cariño y la admiración del público hacia los artistas. Con cada danza, el ballet no solo celebró un año de logros, sino que también reafirmó su compromiso de mantener viva la tradición y proyectarla hacia el futuro, consolidándose como un verdadero referente cultural de la región..

El 15 de septiembre de este año, el Ballet “La Tropa” celebró su 14º aniversario. En esa ocasión, el profesor Ernesto expresó: “Fue un camino que comenzó con más ganas que recursos, con más pasión que certezas, pero siempre con la convicción de que el arte no se sostiene solo en la novedad: requiere persistencia, disciplina y tiempo.”

En este recorrido hacia los orígenes, resulta imprescindible recordar a quienes fueron los primeros intérpretes y dieron forma al estilo que hoy distingue a la institución: Leila Martínez, Gilda Martínez, Gabriela Llampa, Nahir Llampa, Marianela Ingrid Cruz, Lourdes Ramos, Heber Fernando Ezequiel Ramos, Joaquín Josué Maximiliano Ramos, Juan Mauricio Chaparro y Mauro Josías Valdiviezo. Ellos, casi sin proponérselo, concibieron y difundieron la impronta que se transformó en identidad: un sello único que se reconoce en cada presentación y que continúa marcando el pulso de la compañía.

