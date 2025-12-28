Suspenden el "Jubileo de los Pesebres"

La Pastoral de la Vida y la Familia informó que el Jubileo de los Pesebres, que debía realizarse hoy en el Santuario de Río Blanco, fue suspendido por la lluvia, el mismo se llevará a cabo el martes de 6 de enero a las 15, continuando con la Santa Misa a las 19:30.

La misa prevista para hoy a las 11, por el cierre del año jubilar, se desarrollará con normalidad en el Santuario de Río Blanco y será oficiada por el Obispo Monseñor Fernández.

Para mayo información solictan comunicarse a la secretaría del Santuario al teléfono 388-5225977.