Renovación de la CD en Atlético Palpalá

El fallecimiento de Jesús "Gringo" Flores caló hondo en el Club Atlético Palpalá por el significado y el sentido de pertenencia que dejó el dirigente y exjugador del "pirata". Sin embargo a nivel institucional se mantienen los trabajos edilicios para honrar el legado de quién por varias décadas fue un fiel servidor de la institución y a la vez se proclamó la presidencia de Juan Carlos Acosta por dos años más.

Ante El Tribuno de Jujuy, Acosta, declaró que "serán dos años más de mandato, renovada la Comisión por cuestiones laborales y de enfermedad pero hay muchos que están a la par por más que no estén en la lista siguen apoyando. Entusiasmados porque se aprobaron los balances 2023 y 2024 por unanimidad, con claridad todo en los papeles y a la vista. Lo que venimos haciendo, el socio lo valoró, fue la aprobación para que esta lista continúe trabajando con los que ya estaban y los que se sumaron", agregando que "entre los nuevos están Emanuel Luzcubir como vicepresidente, Fabricio Abad que ya estaba, el señor Tejerina que me hizo el pedido hace mucho tiempo a través del 'Gringo' Flores, también Horacio Cruz que es gente que estuvo hace tiempo y son prácticamente fundadores del club. Otros que se querían sumar y otros que por diferentes cuestiones no pueden seguir", detalló.

A su vez explicó sus sensaciones diciendo que "la partida del 'Gringo' Flores para mí fue un golpe muy fuerte, porque era mi consejero, la persona que más sabía, tenía conocimiento de todo lo legal de como se tenía que trabajar, del estatuto fundamentalmente. Siempre me apoyé en él y hoy no lo tenemos en el club. Por eso también la inclusión ahora de una contadora, Estefanía, que se sumó y estamos viendo de manejar todo ese tema administrativo y con lo que será el predio".

En el balance general admitió que "en lo deportivo si bien no veníamos bien en el primer semestre, hicimos una renovación total y no caímos en buscar jugadores afuera, esa no es nuestra política por eso fuimos a los chicos del club, de Sub 15, 17 y 19 que se sumaron y fue un giro importante para el club porque le cambiaron la cara con algunos triunfos".