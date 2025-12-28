Lo nuevo de Bruno Arias & El Hambre del Pez

Ya está disponible el video clip del tema "Adentro del pin pin", de Bruno Arias & El Hambre del Pez, en Youtube y otras plataformas digitales.

Se trata de la tercera canción presentada, de la Live Session que grabaron el 1 de junio pasado, en Estudios Unísono.

Esta formación es una nueva forma de Bruno Arias, junto a un grupo de rock.

Bruno Arias & El Hambre del Pez está integrado por el mencionado cantor en voz; Juan Acosta, en voz y guitarra eléctrica; Luis Bernal, en bajo; Sebastián López Guerrero, en batería; y Javier Lozano, en teclados.

La letra de Néstor González (de La Cantada) y la música de Bruno Arias.

Se grabó en vivo en Estudios Unísono de Buenos Aires.

La junta resulta de gran calidad. Estamos hablando de una de las mejores voces de Jujuy, y de músicos y productores de alto rango, en esta formación.

Arias y la banda de rock El Hambre del Pez (que vale aclarar es la exGallega, también de notable sonido) presentaron este año un proyecto conjunto que une dos universos sonoros: el folclore del noroeste argentino y la potencia del rock contemporáneo.

La colaboración surge del encuentro artístico entre ambos proyectos y la búsqueda de un sonido que combine raíz y energía eléctrica, tradición y actualidad.

Juntos produjeron y grabaron diez canciones en FRL Estudio (Buenos Aires), bajo la producción de Bruno Arias, Juan Acosta y El Hambre del Pez, con mezcla y masterización de Fernando Argento.

La idea fue que las canciones se vayan lanzando de manera progresiva entre este año y el 2026.

Antes de "Adentro del pin pin", se estrenaron "Campanita", "Fuji" y "Viejo amor de carnaval".

Este encuentro entre Bruno Arias y El Hambre del Pez propone una experiencia musical donde el folclore y el rock internacional se cruzan en un lenguaje común, con una sonoridad moderna, visceral y profundamente ligada al norte argentino.