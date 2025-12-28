21°
28 de Diciembre,  Jujuy, Argentina
Logo radio jujuy fm
logo play 0:00 logo sound

TEMAS

PALPALÁ
maxibásquet
Atlético Palpalá
Dibu Martínez
Nico Paz
lluvias
Tango
lluvias
Agua potable
Jubileo de los pesebres
PALPALÁ
maxibásquet
Atlético Palpalá
Dibu Martínez
Nico Paz
lluvias
Tango
lluvias
Agua potable
Jubileo de los pesebres

DÓLAR OFICIAL

$1475.00

DÓLAR SOLIDARIO

$

DÓLAR BLUE

$1530.00

3884873397
PUBLICIDAD
Informacion General

Licitan adquisició de equipamiento informático

Para fortalecer las capacidades operativas y tecnológicas.

Domingo, 28 de diciembre de 2025 00:00

El Ministerio de Hacienda y Finanzas de la provincia lanzó la convocatoria a una Licitación Pública clave destinada a la Adquisición de Equipamiento Informático, una iniciativa enmarcada en el Programa de Apoyo a la Gestión Integrada del Gasto Público - Profip III, financiado por el Banco Interamericano de Desarrollo (BID).

La licitación busca concretar la compra de equipamiento informático esencial. Esta adquisición tiene como propósito estratégico fortalecer las capacidades operativas y tecnológicas de diversos organismos provinciales de Jujuy. La meta principal es impulsar la modernización de la gestión del gasto público y optimizar los sistemas administrativos y financieros, alineándose con los objetivos centrales del Profip III.

Se convocó a todos los proveedores nacionales habilitados a presentar sus ofertas. Es imperativo que los interesados se ajusten estrictamente a: Los pliegos de bases y condiciones; Las especificaciones técnicas; toda la documentación complementaria que rige el presente llamado. Las ofertas deben ser presentadas hasta la fecha límite que se encuentra detallada en las bases.

Los interesados deben dirigirse a la sección Noticias del sitio web institucional del Ministerio https://hacienda.jujuy.gob.ar/.

 

Temas de la nota

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Te puede interesar

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Temas de la nota

Últimas noticias

PUBLICIDAD