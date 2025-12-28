Con gol de Nico Paz, Como le ganó a Lecce

El Como le ganó como visitante 3-0 al Lecce, con un gol del volante ofensivo argentino Nico Paz, por la fecha 17 de la Serie A y se ilusiona con acercarse a los líderes.

El encargado de abrir el marcador fue Nico Paz, quien a los 20 minutos del primer tiempo anotó con mucha fortuna luego de que un remate desde muy lejos se desviara en un jugador rival para así descolocar al arquero italiano Wladimiro Falcone.

Este fue el sexto gol en la presente temporada de la Serie A para Nico Paz, quien está a solo dos del máximo anotador, que es el también argentino Lautaro Martínez. El futbolista del Como, que es una de las grandes figuras del fútbol italiano, también figura entre los mejores asistentes, ya que brindó cinco y lidera en dicha estadística. El joven creativo con este andar en Italia tiene serias chances de ser considerado por Lionel Scaloni para ir al Mundial 2026 con Argentina.

Los otros goles del encuentro los hicieron el defensor español Jacobo Ramón y el delantero griego Anastasios Douvikas, a los 21 y 30 minutos del complemento.

Este triunfo le permitió al Como alcanzar los 27 puntos para escalar al menos momentáneamente a la sexta posición y así quedar a seis unidades del líder, que es el Inter de Milán, aunque este último tiene un partido menos.

La fecha 17 de la Serie A inició ayer por mañana con la victoria del Parma 1-0 como local a la Fiorentina, que sigue en una delicadísima situación y está prácticamente condenada al descenso, mientras que el Cagliari venció como visitante 2-1 al Torino y se aleja un poco de la zona roja.

En el Bluenergy stadium, el Udinese empató 1-1 con la Lazio, que contó con el ingreso del delantero argentino Valentín Castellanos en el complemento y tuvo participación en el gol de equipo. El mediocampista uruguayo Matías Vecino había abierto la cuenta para los romanos pero el delantero inglés Keinan Davis empató para los locales a los 50 minutos del segundo tiempo.

Por su parte, la Juventus venció 2-0 al Pisa en el Arena Garibaldi con los goles del defensor Arturo Calabresi en contra y del delantero turco Kenan Yildiz.