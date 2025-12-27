Por el calor extremo hubo más de 70 vuelos afectados en Aeroparque

El calor extremo registrado este sábado en la Ciudad de Buenos Aires provocó serias complicaciones en el Aeroparque Jorge Newbery, donde más de 70 vuelos resultaron afectados por tareas de mantenimiento de urgencia en una zona operativa de la pista, lo que obligó a suspender las operaciones durante casi tres horas.

Las altas temperaturas que se registraron este sábado en la Ciudad de Buenos Aires generaron importantes demoras en el Aeroparque Jorge Newbery, donde más de 70 vuelos se vieron afectados como consecuencia de trabajos de mantenimiento de urgencia en una de las áreas operativas.

Según informaron fuentes oficiales, a partir de las 14 se interrumpieron las operaciones aéreas debido a inconvenientes detectados en un sector lindante a la cabecera sur de la pista. Como resultado, más de 50 vuelos fueron paralizados y otros 12 que tenían como destino Aeroparque debieron ser desviados, principalmente hacia el aeropuerto de Ezeiza.

La terminal aérea permaneció cerrada entre las 14 y las 17, ya que las tareas previstas no pudieron finalizarse en el tiempo estimado. De acuerdo a lo detallado, los trabajos se vieron complicados tanto por la tormenta registrada días atrás como por la intensa ola de calor que se instaló desde este fin de semana en la Capital Federal.

Las fuentes explicaron que, en ese sector específico, se detectaron desprendimientos de asfalto que debieron ser removidos por cuestiones de seguridad operacional, lo que obligó a cancelar las operaciones por protocolo. El área afectada no corresponde a la pista propiamente dicha, sino a uno de los sectores aledaños a la cabecera 31, ubicada en la zona sur del Aeroparque.

A partir de las 17 se reanudaron los despegues y aterrizajes, aunque se advirtió que las demoras podrían extenderse durante el resto de la jornada debido al denominado “efecto dominó”. Esta situación impacta tanto en los vuelos que no pudieron partir a horario como en aquellos que fueron desviados y deben regresar para retomar sus servicios habituales.

Alerta amarilla por calor extremo

En paralelo, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) anticipó la llegada de la primera ola de calor significativa del verano en la Ciudad de Buenos Aires y el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA), donde rige una alerta amarilla por calor extremo.

Según el organismo, los valores térmicos superiores a lo normal comenzaron a sentirse desde el mediodía del viernes y se mantendrán, al menos, hasta el cierre de 2025. La Ciudad de Buenos Aires, el AMBA y zonas aledañas continúan bajo alerta amarilla.

El día más extremo está previsto para el miércoles 31 de diciembre, cuando las temperaturas máximas podrían alcanzar los 38 grados, combinadas con elevados niveles de humedad. Además, el SMN advirtió que este episodio se inscribe en un escenario climático más amplio: de acuerdo con sus proyecciones, el verano 2026 podría presentar un 45% más de presión térmica, con una mayor frecuencia e intensidad de olas de calor respecto de los promedios históricos.