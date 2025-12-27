25°
Informacion General

Cronograma semanal de Zoonosis en distintos barrios de la ciudad

Desde el municipio se invita a los vecinos a participar de estas actividades, recordando la importancia de la vacunación, el registro y la castración como herramientas fundamentales para el control poblacional y el bienestar animal.

Sabado, 27 de diciembre de 2025 17:15

La Dirección de Zoonosis de la Municipalidad informó el cronograma de actividades previstas para la próxima semana, que incluye la atención del quirófano móvil, vacunación y registro de animales de compañía, con el objetivo de promover la tenencia responsable y el cuidado de la salud pública.

Las acciones se desarrollarán en distintos sectores de la ciudad, de acuerdo al siguiente detalle:

Lunes 29
Barrio 9 de Julio
Quirófano Móvil
Horario: desde las 8:00
Lugar: Pedro Araoz 121 – Centro Vecinal

Martes 30
Barrio Aires del Alto
Quirófano Móvil
Horario: desde las 14:00
Lugar: Manzana AP 22 – Lote 14

Vacunación y Registro
Horario: de 14:00 a 17:00
Lugar: Manzana AP 2 – Lote 14

Miércoles 31
200 Viviendas – Alto Comedero
Vacunación y Registro
Horario: de 8:00 a 11:00
Lugar: Cabo Primero Brasich – Polideportivo

Desde el municipio se invita a los vecinos a participar de estas actividades, recordando la importancia de la vacunación, el registro y la castración como herramientas fundamentales para el control poblacional y el bienestar animal. Asimismo, se solicita concurrir con los animales correctamente contenidos para garantizar una atención segura y ordenada.

