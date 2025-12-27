Bolivia: el Gobierno ratificó el rumbo económico y llamó al diálogo ante las protestas por los combustibles

En medio de un clima de creciente conflictividad social, el Gobierno de Bolivia reafirmó su intención de sostener el plan de reformas económicas impulsado por el presidente Rodrigo Paz Pereida. A través del ministro de la Presidencia, José Luis Lupo, la administración central defendió la eliminación de los subsidios y aseguró que el diálogo es la única vía para desactivar las movilizaciones que sacuden a las principales ciudades.

"Bolivia ha comenzado a ponerse de pie, le duela a quien le duela", sentenció Lupo en un mensaje difundido en redes sociales, donde destacó la "serenidad y firmeza" del mandatario para afrontar la crisis, supo la Agencia Noticias Argentinas.__IP__

Los puntos clave del conflicto:

- El detonante: Las protestas, lideradas por la Central Obrera Boliviana (COB), rechazan el Decreto Supremo 5503, que puso fin a la subvención estatal de los combustibles, una medida que impactó directamente en el costo de vida.

- Respuesta oficial: El Ejecutivo argumenta que el recorte es necesario para la salud fiscal del país y asegura que las soluciones deben construirse "con responsabilidad y de buena fe" en mesas de negociación.

- Contención social: Para mitigar el impacto en los sectores más vulnerables, el Gobierno anunció el refuerzo de programas de asistencia, incluyendo un incremento en la Renta Dignidad y el lanzamiento del Bono PEPE (Programa Extraordinario de Protección y Equidad) a partir de enero.

- Escenario en las calles: Pese a la convocatoria al diálogo, los sindicatos mantienen las medidas de fuerza en La Paz y otras regiones, exigiendo una marcha atrás con las medidas de ajuste.

Con el país dividido entre la necesidad de reformas estructurales y el reclamo gremial, el Gobierno de Paz Pereida enfrenta su desafío político más complejo desde el inicio de su gestión, apostando a la ayuda social como amortiguador del descontento popular.