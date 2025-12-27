Seniors en San Pedro

En las instalaciones del SUM del centro vecinal "Doctor Horacio Guzman", de la ciudad de San Pedro de Jujuy, se jugó la tercera fecha del Segundo Semestre del Circuito Provincial Senior.

Se contó con la participación de jugadores de San Salvador de Jujuy, El Carmen, Perico, Libertador General San Martín y Rosario de La Frontera (Salta).

Los resultados fueron los siguientes.

Categoría +30 A: 1º) Javier Moriénega (Libertador); 2º) Sebastián Espinosa (San Salvador); 3º) Arenas Mario (SSJ); 4º) Tolay Diego (SSJ).

Categoría +30 B: 1º) Diego Tolay Diego (San Salvador); 2º) Natael Veliz (El Carmen); 3º) Víctor Salas (Rosario); 4º) Iván Maldonado Iván (San Pedro).

Categoría +40 B: 1º) Víctor Salas Victor (Rosario); 2º) Cecilia Coletti Cecilia (San Salvador); 3º) Guilermo Naya (Rosario); 4º) Luis Díaz (San Pedro).

Categoría +60: 1º) Enrique Gutiérrez Enrique (Perico); 2º) Manuel Chaile Manuel (San Salvador); 3º) Guillermo Naya (Rosario); 4º) David Moyata David (San Salvador).

En el transcurso del torneo, el momento a destacar fue el acto de homenaje a José "Pepe" Banegas, entusiasta jugador de tercera división de la ciudad de San Pedro, quien lamentablemente falleció este mes. De parte de la Asociación de Tenis de Mesa de Jujuy y de la comunidad de Tenis de Mesa de San Pedro se llevó a cabo el homenaje, con un sentido minuto de silencio de todos los presentes, seguido de la entrega de presentes y reconocimientos a los familiares presentes de quien fuese alguien muy querido y apreciado por toda la comunidad del tenis de mesa jujeño.

A modo de cierre, desde la entidad se anunció que el Primer Semestre del circuito provincial senior del 2026 llevará el nombre de "José Banegas".

A continuación nombramos a los más destacados del semestre.

Categoría +30 A: 1º) Mario Arenas (San Salvador); 2º) Diego Tolay (San Salvador); 3º) Sebastián Espinosa (San Salvador); 4º) Javier Moriénega (Libertador); 4º) Natael Veliz (El Carmen); 5º) Camilo Pineda (San Salvador); 6º) Sofía Rocha (San Salvador).

Categoría +30 B: 1º) Natael Veliz (El Carmen ); 2º) Diego Tolay (San Salvador); 3º) Camilo Pineda (San Salvador); 4º) Víctor Salas (Rosario); 5º) Guillermo Naya (Rosario); 6º) Cecilia Coletti (San Salvador).

Categoría +40 B: 1º) Víctor Salas (Rosario); 2º) Cecilia Coletti (San Salvador); 3º) Daniel Valdiviezo (El Carmen); 4º) Guillermo Naya (Rosario); 5º) Zhang Chuang Chen (China-Perú).

Categoría +60: 1º) Enrique Gutiérrez (Perico); 2º) Guillermo Naya (Rosario).