San Lorenzo Jujuy ya proyecta para el 2026

Nicolás Biondi, presidente de la entidad, le comentó a El Tribuno de Jujuy que "cerramos el 2025 positivo, terminamos con un alumnado que fue creciendo mes a mes y con chicos jugando en el estadio de San Lorenzo creo que es lo más soñado que teníamos al principio. De las dos finales tuvimos la suerte de ganar una, en la Sub 15 en lo que fue la Copa Mundial Amateur y las Sub 11 perdió la final con Huachipato de Chile. La verdad que llegar a las finales con ambas categorías es hermoso más para los jujeños que se nos complica competir con divisiones formativas. Nosotros lo tildamos de hazaña porque era muy alto el nivel, con el calibre de Racing, Independiente, Quilmes, Huachipato, no tocó jugar con el selectivo de Córdoba, entre otros", agregando que "los más chiquitos se quedaron aquí para jugar el Torneo de Gimnasia y Esgrima en el estadio 23 de Agosto, por lejos el estadio más emblemático de Jujuy. Allí la categoría 2016 se coronó campeona. El 2026 lo esperamos y estamos con muchas energías afrontando la Liga Jujeña. Tenemos la política de viajar, creemos que la competencia está afuera, como fue este año en Tucumán, Salta y Buenos Aires. También este año debutaron muchos chicos en Primera con 15 y 16 años. Hoy dos chicos en el 2026 van a integrar el plantel AFA en San Lorenzo, Valentín Miranda y Tomás Llanes con pensión completa, además Galo Morales tendrá una prueba en Buenos Aires", sostuvo.

En otro tramo admitió que "fue muy lindo iniciar ese camino a nivel federado que era desconocido para nosotros, firmamos un convenio con La Viña a principios de año e hicimos el gerenciamiento de la parte deportiva únicamente a través de los profes de San Lorenzo donde estaba el alumnado de La Viña con el nuestro, formamos todas las categorías, desde las infantiles hasta las juveniles. Pudimos competir en todas y estuvimos en las fases finales en La Tablada, sumando una muy buena experiencia para los pequeños y después en las juveniles perdimos con el campeón que fue Talleres en cuartos de final", acotando que "está todo bajo la coordinación de Leandro Gamarra, seguimos los dos y después están los profes Gonzalo Troche, Agustín Benedito, Juan Pablo Alba, Bruno Guibarguis, Rodrigo Pérez y Maximiliano Tejerina que nos acompañaron durante todo el año y nos acompañó la psicóloga deportiva Sofía Galli".

Al final aclaró que "lo primero que buscamos es darle un buen servicio a la familia. Firmamos un convenio con la gente de Sinergy donde ellos nos hacen la asistencia a los chicos en la recuperación a través de su centro de rehabilitación. Y en cuanto al predio en 2026 vamos a estar en el RI 20".