Inscriben para las colonias de vacaciones

Las familias interesadas en que sus hijos participen de las actividades recreativas y deportivas que se desarrollarán durante todo el mes de enero podrán realizar la inscripción en las oficinas de la Dirección de Deportes y Recreación ubicadas en la punta del Parque San Martín, así como en las delegaciones municipales de Alto Comedero y Villa Jardín de Reyes, de lunes a viernes en el horario de 8 a 12 y de 16 a 19 horas. Asimismo, se podrá obtener información en los Centros de Participación Vecinal (CPV), Centros de Integración Comunitaria (CIC) y Centros de Atención Municipal (CAM) de los distintos barrios.

Las Colonias de Vacaciones 2026 darán inicio el próximo 5 de enero y tendrán como eje central las actividades recreativas y deportivas, destacándose los ejercicios acuáticos en los natatorios municipales "Guillermo Poma" del Parque San Martín, "Miguel Ángel López" (ex Baños Públicos) de Almirante Brown, "Oscar Orias" y el de Villa Jardín de Reyes.

Durante el anuncio oficial, el secretario de Desarrollo Humano, Rodrigo Altea, señaló que las actividades se desarrollarán "bajo el concepto de promoción del deporte, la salud, la integración, la inclusión y el desarrollo de derechos", y agregó que "vamos a trabajar en todos los distritos de la ciudad, con la particularidad de generar Líderes Deportivos, contratando a jóvenes que quieran sumarse".

Por su parte, el director general de Deportes, Gustavo Hiruela, explicó que "la idea es formar Líderes Deportivos pensando en los espacios públicos donde existen canchas de vóley, básquet, fútbol, entre otros", y remarcó que, en el marco de las colonias, se convoca a "profesores, estudiantes de nivel avanzado e instructores que deseen formar parte de esta propuesta, acercando su currículum a la Dirección de Deportes del Parque San Martín, de 8 a 12".