Comercio tiene nuevo sistema lumínico

El gobernador de la Provincia de Jujuy, Carlos Sadir, asistió a la inauguración de la nueva iluminación LED en la cancha de fútbol y polideportivo del Club Social y Deportivo Comercio, del sector B3 del populoso barrio Alto Comedero.

En la oportunidad, el mandatario subrayó la importancia de los clubes como "entidades destinadas a la promoción del deporte, contención social y como lugar de encuentro para las familias y vecinos".

Además afirmó que "nuestro objetivo es apoyar el fortalecimiento de los clubes de toda la provincia"

Cabe señalar que esta inauguración se concretó en el marco del "Programa Provincial de Eficiencia Energética en los Clubes Deportivos", el cual cuenta con más de 40 clubes inscriptos en todo el territorio provincial.

En este sentido, el gobernador Sadir destacó no solo la participación e involucramiento de los referentes institucionales, sino también de "las familias que acompañan las gestiones de las comisiones directivas de los clubes".

"Los clubes deportivos cumplen una función social muy importante para toda la comunidad", manifestó el mandatario, afirmando en este marco "la firme decisión del Estado de acompañar y fortalecer la promoción y fomento del deporte en todos los clubes de la provincia".

"El impacto que tiene el crecimiento de los clubes en el fortalecimiento de las familias es muy importante", indicó, sosteniendo en esta línea que "inaugurar este tipo de obras es un momento muy lindo de profunda alegría".

Acompañaron la inauguración, el secretario de Energía, Mario Pizarro, y de Deporte, Luis Calvetti; autoridades municipales; concejales capitalinos, el presidente del Club Comercio, Adrián Montalvo; el vicepresidente del Círculo de Periodistas Deportivos, Gonzalo Barrientos, y una gran cantidad de familias que se acercaron para ver la histórica obra realizada.

Es indudable que se trata de un gran avance para Comercio, institución que contiene una importante cantidad de chicos a través del deporte y que al contar con un predio acorde a las expectativas, más serán quienes se sumen. Comercio está de fiesta con esta obra y tiene motivos para festejar un cierre de año espectacular.