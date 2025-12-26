Bizarrap anunció su próxima colaboración con J Balvin

Bizarrap anunció que lanzará una nueva colaboración el viernes 26 de diciembre junto a J Balvin y comenzaron las expectativas en la red.

Mediante su cuenta de Instagram, el productor musical dio a conocer que la BZRP Music Session #62 será del artista colombiano. El posteo lo lanzó el 25 de diciembre como regalo de Navidad para sus fanáticos.

En la foto que hicieron en su estudio en Miami, Biza sostiene una zapatilla de su edición limitada con Adidas, mientras que el cantante hace lo mismo con la de su competencia, Nike.

Lo más curioso de este feat es que llega después de la canción de Residente donde René le dedica varias estrofas a su colega, con quien mantiene una distante relación.

Este nuevo tema saldrá a la luz a las 21hs por el canal de YouTube de Bizarrap.

¿Cuál fue la última session de Bizarrap?

Bizarrap, el productor y artista argentino que redefinió los límites del género, presentó la BZRP Music Session Vol. 0 junto a Daddy Yankee, el pionero y leyenda viva del reggaetón. Con esta colaboración, Bizarrap se convierte en el primer artista argentino en trabajar junto a la leyenda puertorriqueña.

Una unión histórica entre Argentina y Puerto Rico que celebra el pasado, el presente y el futuro del género urbano. La Session trae de vuelta el sonido y la actitud del reggaetón clásico, reinterpretados con la visión única de Bizarrap, quien logra capturar la esencia de los beats del 2000 y transformarlos con su propio lenguaje musical, sin perder su identidad ni su sello característico.

El artista puertorriqueño deja su huella con la fuerza y autenticidad que lo convirtieron en un ícono del género. Una colaboración que une pasado y presente, y que sin duda quedará entre las sesiones más memorables del artista.

Grabada entre Miami y Buenos Aires, la Session Vol. 0 surge tras meses de trabajo conjunto y una conexión genuina entre dos íconos que comparten el mismo espíritu innovador.