1. ¿Qué balance realiza Ledesma del año 2025 en términos productivos, inversión y aporte al desarrollo económico de la región?

Fue un año muy desafiante para toda la industria, y en particular para la que estamos en el sector de consumo masivo. Los mercados de azúcar y papel sufrieron la caída de consumo, sumado a que los precios internos no lograron igualar el incremento que tuvieron los principales costos de producción. Hemos trabajado mucho internamente para mantener y mejorar la productividad de nuestros colaboradores, y adecuar la estructura a la nueva realidad de los mercados en los cuales competimos. Hemos tenido un buen año en lo productivo, mantuvimos el ritmo de las inversiones en búsqueda de eficiencia y desarrollamos estrategias comerciales para los nuevos productos que lanzamos al mercado, como las vajillas biodegradables.

En cuanto al desarrollo económico de la región, se ve claramente no sólo en el pago de salarios a nuestros colaboradores, las inversiones realizadas con contratistas locales y el pago de impuestos y tasas, sino también en la inversión que realizamos todos los años en el trabajo con nuestra comunidad, en programas sociales, educativos, culturales y deportivos.

Federico Gatti

2. ¿Cómo fue el trabajo de Ledesma durante 2025 en relación al empleo, la capacitación de sus trabajadores y el vínculo con las comunidades donde opera?

A pesar de un escenario económico complejo, durante 2025 Ledesma sostuvo una agenda activa de iniciativas que fortalecieron la formación profesional y el progreso social en el Ramal jujeño.

En diciembre, más de 40 personas egresaron de la Diplomatura en Gestión de Datos, impulsada junto a la Facultad de Ingeniería de la UNJu. Esta propuesta formativa brinda herramientas clave para interpretar información y tomar decisiones estratégicas, competencias esenciales en el mundo laboral actual.

Por otro lado, la Escuela de Oficios celebró sus 10 años de trabajo, formando a 110 nuevos profesionales en Electricidad, Plomería, Herrería y Soldadura. Este programa, desarrollado junto a la Escuela Técnica Herminio Arrieta y el Ministerio de Trabajo, apunta a mejorar la empleabilidad y proyecta su transformación en Academia, ampliando aún más las oportunidades educativas. Este proyecto, que nació en El Talar, hoy cuenta con dos sedes gracias al apoyo municipal y una inversión superior a $70 millones.

Asimismo, la empresa, en articulación con municipios y organizaciones sociales, continúa desarrollando iniciativas que promueven la educación, el empleo y la integración comunitaria en el Ramal jujeño. Entre ellas se destaca el Proyecto Ecomuebles, realizado junto a la Federación Nacional Campesina (FNC) de Fraile Pintado y los municipios de Libertador General San Martín y Calilegua. Desde 2024, las capacitaciones se dictan en Libertador General San Martín y Calilegua, y próximamente llegarán a Fraile Pintado, donde la Federación Nacional Campesina desarrolla proyectos productivos y sociales, como huertas comunitarias y acciones de prevención del dengue en coordinación con el hospital local.

En materia educativa, Ledesma acompaño a escuelas primarias y secundarias con programas como Aprendo Leyendo (374 alumnos) y Matepractic (680 alumnos), además de iniciativas para fomentar el espíritu emprendedor y pasantías profesionalizantes que ya beneficiaron a más de 4.000 estudiantes.

La empresa también impulsó programas de salud, telemedicina, prevención de adicciones y fortalecimiento comunitario, beneficiando a más de 2.500 personas en situación de vulnerabilidad. En el ámbito deportivo, el Torneo Integración de Fútbol Infantil celebró su 13ª edición con la participación de más de 3.000 niños de toda la región.

Con una inversión de $3.000 millones en Ambiente y Comunidad para el período 2025/2026, Ledesma reafirmó su compromiso con el desarrollo sostenible y la mejora de la calidad de vida en Jujuy.

Estas acciones reflejan la convicción de Ledesma: el progreso sostenible se construye con educación, innovación y trabajo conjunto, incluso en tiempos desafiantes.

3. De cara a 2026, ¿cuáles son los principales objetivos y desafíos de Ledesma para seguir creciendo de manera sustentable?

Continuar trabajando en la mejora de la productividad y eficiencia en nuestros procesos productivos. Seguiremos trabajando en la capacitación y desarrollo de nuestros colaboradores, invirtiendo en tecnología para la calidad ambiental, y con nuestros programas de desarrollo con las comunidades y referentes sociales de Jujuy.