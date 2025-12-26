21°
26 de Diciembre,  Jujuy, Argentina
Logo radio jujuy fm
logo play 0:00 logo sound

TEMAS

robos
Norma de América
arma blanca
regional
violencia familiar
Orán
Milagro Sala
Turismo
pirotecnia
violencia familiar
robos
Norma de América
arma blanca
regional
violencia familiar
Orán
Milagro Sala
Turismo
pirotecnia
violencia familiar

DÓLAR OFICIAL

$1475.00

DÓLAR SOLIDARIO

$

DÓLAR BLUE

$1505.00

3884873397
PUBLICIDAD
Deportes

Renovó el arquero Gonzalo Gómez

Ilusionado y feliz por el vínculo. "Vale mucho en vida", dijo el jugador formado en las inferiroes del club "albiceleste".

Viernes, 26 de diciembre de 2025 00:00

El arquero jujeño Gonzalo Gómez enfatizó que la temporada 2026 que se aproxima abre las puertas a una "revancha" que permita a Gimnasia y Esgrima "ir por una nueva oportunidad" en la Primera Nacional.

El "Uno", que surgió de las divisiones inferiores de la entidad "albiceleste", renovó su vínculo por otro año y de esta manera se mostró feliz por haber llegado a un acuerdo.

"A nivel colectivo, la campaña 2025 fue muy buena, rozó la excelencia y por detalles no pudimos marcar la diferencia en el torneo reducido", sostuvo.

Y puntualizó que "estuvimos cerca de jugar una final y pelear por el ascenso, debido al gran trabajo que hizo el plantel, cuerpo técnico y comisión directiva. Ahora vamos por la revancha", anheló después de firmar el contrato por un año.

Precisamente, en cuanto a su continuidad en el elenco "lobo", Gómez exteriorizó su satisfacción por "seguir trabajando en una institución que vale mucho en mi vida y de la que soy hincha" y recordó que "me formé aquí y es un orgullo seguir defendiendo estos colores que son de Jujuy".

En este sentido, reafirmó su compromiso de "trabajar al 100%" con miras a "construir una base sólida", por cuanto "la divisional es exigente y el torneo es muy largo".

Gómez deberá pelear el puesto con Milton Álvarez, que es el titular indiscutido. Mientras que Sebastián Anchoverri decidió armar las valijas e irse al equipo que ahora dirige Matías Módolo, Chacarita Juniors.

En las próximas horas se terminará de conformar el plantel "lobo" para la próxima temporada.

 

Temas de la nota

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Te puede interesar

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Temas de la nota

Últimas noticias

PUBLICIDAD