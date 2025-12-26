Renovó el arquero Gonzalo Gómez

El arquero jujeño Gonzalo Gómez enfatizó que la temporada 2026 que se aproxima abre las puertas a una "revancha" que permita a Gimnasia y Esgrima "ir por una nueva oportunidad" en la Primera Nacional.

El "Uno", que surgió de las divisiones inferiores de la entidad "albiceleste", renovó su vínculo por otro año y de esta manera se mostró feliz por haber llegado a un acuerdo.

"A nivel colectivo, la campaña 2025 fue muy buena, rozó la excelencia y por detalles no pudimos marcar la diferencia en el torneo reducido", sostuvo.

Y puntualizó que "estuvimos cerca de jugar una final y pelear por el ascenso, debido al gran trabajo que hizo el plantel, cuerpo técnico y comisión directiva. Ahora vamos por la revancha", anheló después de firmar el contrato por un año.

Precisamente, en cuanto a su continuidad en el elenco "lobo", Gómez exteriorizó su satisfacción por "seguir trabajando en una institución que vale mucho en mi vida y de la que soy hincha" y recordó que "me formé aquí y es un orgullo seguir defendiendo estos colores que son de Jujuy".

En este sentido, reafirmó su compromiso de "trabajar al 100%" con miras a "construir una base sólida", por cuanto "la divisional es exigente y el torneo es muy largo".

Gómez deberá pelear el puesto con Milton Álvarez, que es el titular indiscutido. Mientras que Sebastián Anchoverri decidió armar las valijas e irse al equipo que ahora dirige Matías Módolo, Chacarita Juniors.

En las próximas horas se terminará de conformar el plantel "lobo" para la próxima temporada.