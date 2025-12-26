Pasó con éxito el torneo "Manuel Negro Guerrero"

Con una emotiva ceremonia de entrega de premios, finalizó el torneo de fútbol infantil mixto "Manuel Negro Guerrero" que hizo disputar el club Gimnasia y Esgrima de Jujuy, reafirmando su rol fundamental como motor de integración social en la provincia.

Más que una competencia deportiva, el encuentro se consolidó como una verdadera fiesta de la familia, la niñez y los valores.

El certamen, que reunió a más de 1.200 niños y niñas de las categorías 2014 a 2019, rindió tributo a una leyenda del "lobo": Manuel Guerrero. La presencia de su familia en el acto de apertura oficial, subrayó el carácter emotivo de una iniciativa gestada para transmitir el legado de quien aportó a la construcción de la rica historia de la institución "albiceleste".

Las posiciones finales de las diversas categorías, quedaron de la siguiente manera:

Categoría 2014: 1º) Constitución Palpalá. 2º) Gimnasia Sur. 3º) Cuyaya. 4º) Gimnasia Norte.

Categoría 2015: 1º) Junior. 2º) Gimnasia Blanco. 3º) Gimnasia Celeste. 4º) Monterrico S.V.

Categoría 2016: 1º) San Lorenzo. 2º) Olimpia. 3º) Junior. 4º) Zapla Negro.

Categoría 2017: 1º) Gorriti A. 2º) Atlético San Pedro. 3º) Cantera. 4º) Talleres de Perico.

Categoría 2018: 1º) Monterrico S.V. 2º) Gimnasia de Jujuy. 3º) Gorriti A. 4º) Fernando Carlos.

Categoría 2019 1º) Academia de Fútbol. 2º) Gimnasia de Jujuy. 3º) Talleres de Perico. 4º) Lobitos San Pedro.

El dirigente Julio Humberto Tudela enfatizó que "este torneo fue solo un anticipo de lo que vamos a trabajar en 2026".

Consideró que "vivimos jornadas muy especiales en el estadio "23 de Agosto" y en el complejo Papel NOA, que fueron escenario de una gran movilización familiar".

Tudela resaltó "el comportamiento de los equipos, el aporte de los profesores, el acompañamiento de la comisión directiva del club y el sacrificio de los empleados de la institución", afirmó que "este maravilloso torneo fue producto del esfuerzo de todos".

También estuvieron presentes los miembros de la comisión directiva de Gimnasia, José Galarza, Juan Ocampo, Julio Tudela, José Villagra, María Álvarez Ulrich, Pablo Perales y Natalia Riveros Matas, junto a más empleados del club, la empresa Sade SRL y profesores de la institución, que no dejaron ningún detalle librado al azar.