Mercado 6 de Agosto despide el año de fiesta

El Mercado 6 de Agosto invita a la familia a despedir el año con una gran propuesta cultural y musical hoy, a partir de las 21, para compartir una noche especial de celebración junto a Norma de América, una de las artistas más queridas y populares del folclore.

Cabe destacar que este emblemático espacio se viene consolidando como un punto de encuentro para vecinos y turistas, que combina lo mejor de la gastronomía local con espectáculos en vivo, promoviendo la identidad cultural y los sabores tradicionales de nuestra provincia.

Durante el evento, que será con entrada libre y gratuita, los presentes podrán disfrutar de comidas típicas, productos regionales y la calidez del mercado 6 de Agosto, ubicado en calle Alvear N°885, del centro capitalino. Desde la organización, invitan a compartir esta gran despedida del año 2025 celebrando con música y el encuentro familiar.