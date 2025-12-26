Hoy 500 deportistas serán reconocidos en estadio Olímpico

La Municipalidad de Palpalá con el intendente Rubén Eduardo Rivarola a la cabeza y a través de la Dirección de Deportes, hoy realizará de la Fiesta del Deporte 2025. La ceremonia que distinguirá a más de 500 deportistas arrancará a partir de las 19.30 en el Estadio Olímpico Municipal. El evento, cuyo objetivo es reconocer y poner en valor a los atletas palpaleños, marcará un hito histórico al contar con transmisión en vivo a cargo de Videotel, y reunirá a deportistas de todas las edades, desde niños hasta adultos mayores de más de 90 años.

La misma se caracterizará por su carácter inclusivo y representativo de la diversidad deportiva de la ciudad. Se recorrerán múltiples disciplinas, entre ellas la natación con el equipo "Los Pingüinos" con jóvenes campeones con diferentes discapacidades; el básquet en silla de ruedas; el ajedrez, con la participación de un niño de tan solo 5 años; y el newcom protagonizado por adultos mayores, reflejando el alcance integral de la política deportiva municipal.

En este marco, se realizará un reconocimiento especial a Elba Riquelme, de 90 años, como símbolo del compromiso y la perseverancia en el deporte. Asimismo, se destacará a un joven deportista palpaleño integrante del equipo sub-15 de San Lorenzo de Jujuy, campeón de un mundialito disputado en Buenos Aires. También se brindará un reconocimiento a los periodistas y medios de comunicación que acompañan y difunden permanentemente el deporte local.

Cabe destacar que, en el marco de la gestión del intendente Rubén Eduardo Rivarola, la Dirección de Deportes desarrolla un trabajo sostenido e inclusivo, alcanzando a personas de entre 6 y 90 años, con propuestas totalmente gratuitas. Esta política pública se extiende a los distintos barrios de la ciudad mediante escuelas deportivas, cuyos participantes también formarán parte del desfile de la Fiesta del Deporte.

La ceremonia también incluirá la premiación de equipos destacados, como el de básquet para mayores de 60 años que participó en Comodoro Rivadavia, el equipo sub 14 del barrio Constitución que obtuvo el subcampeonato en Iquique, Chile, y las talentosas jugadoras del AVP (Asociación de Vóley de Palpalá) que llegaron a la final de la Copa Jujuy 2025. Además, se resaltarán los logros en deportes adaptados, con la presencia del equipo Jujuy Básquet en silla de ruedas y el binomio conformado por Pablo González y Kevin Carrizo, quienes obtuvieron una medalla de oro en Mar del Plata en una emocionante prueba donde Pablo, atleta no vidente, corrió guiado de principio a fin por Kevin.

"Jugando en Vacaciones"

El director de Deportes de la Municipalidad de Palpalá, Marcelo Ansonnaud, también anunció el programa "Jugando en Vacaciones Modo Verano", que arrancará el 5 de enero y se extenderá hasta el 29 de enero. La actividad se desarrollará en distintos barrios tanto céntricos como zonas rurales: Centro Forestal, Santa Bárbara, General Savio, San José, Canal de Beagle, entre otros. Con esquemas diarios durante la mañana y la tarde. Además, se incluirán salidas al cine y al balneario municipal, cerrando con el Carnaval de Newcom, con la participación confirmada de 8 equipos, algunos de Salta y Tucumán.

Cabe destacar que este programa es totalmente gratuito, es un esfuerzo que se hace desde el municipio para apoyar y contener a las familias en estas vacaciones. Los padres e interesados podrán consultar sobre el programa y más detalles a partir del 5 de enero en la Dirección de Deportes, para conocer qué actividades están disponibles cerca de su barrio.