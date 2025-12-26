Hinestroza está a un paso de ser refuerzo de Boca

El extremo colombiano Marino Hinestroza, de Atlético Nacional, publicó una sugerente historia en sus redes sociales que confirmaría su llegada a Boca.

Hinestroza, que con 23 años es una de las máximas promesas del fútbol colombiano, posteó una historia en sus redes sociales con los emojis de los colores de Boca y un reloj, lo que indicaría que solo es cuestión de tiempo para que se confirme su arribo al equipo argentino.

Boca desembolsaría alrededor de cinco millones de dólares por el colombiano, que en el 2025 disputó 17 partidos con su club, en los que anotó cuatro goles y repartió cinco asistencias.

De esta manera, el club de la Ribera cerrará a su primer refuerzo para el 2026, año en el que será el único equipo entre los cinco grandes de la Argentina que participará de la Copa Libertadores, competición que buscará ganar por séptima ocasión en su historia.

Pese a la clasificación en la Copa Libertadores, Boca viene de tener un 2025 para el olvido, donde cayó ante Alianza Lima de Perú en la fase previa del máximo certamen continental, sucumbió muy temprano en la Copa Argentina y en el Torneo Apertura y Clausura fue eliminado.

A lo largo de su carrera, Hinestroza ganó el Torneo Apertura 2022 de la Liga MX con Pachuca, mientras que con Atlético Nacional se consagró en la Copa Colombia 2024 y 2024, el Torneo Finalización 2024 y la Superliga.

También se aguarda para las próximas horas saber qué pasará con el entrenador. Vale recordar que tras la muerte e Miguel Ángel Russo, Claudio Úbeda quedó al frente del plantel y ahora resta saber si conformó a la directiva o si bien habrá un cambio de mando.

En tanto, los jugadores de Boca aprovecharon el parate de fin de año para bajar un cambio y celebrar la Navidad en contextos muy distintos. Entre los posteos se destacaron imágenes de Leandro Paredes junto a su pareja Camila Galante, Ander Herrera celebrando en España con familiares, la reunión numerosa de Kevin Zenón, y las celebraciones más íntimas de Carlos Palacios y Lucas Blondel junto a Morena Beltrán.