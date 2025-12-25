Colectivos urbanos: desde qué hora empiezan a circular

Este jueves, en el marco del feriado por Navidad, el transporte urbano de pasajeros de San Salvador de Jujuy retomará sus recorridos a partir de las 17, según informaron desde el área de Transporte.

El servicio, que durante la Nochebuena operó de manera reducida, volverá a normalizarse de forma progresiva en las distintas líneas que operan en la capital jujeña. Se recomienda a los usuarios considerar este horario especial para planificar sus viajes, ya que en las primeras horas del día no se prestará el servicio habitual.

Las autoridades recordaron la importancia de consultar los horarios y estar atentos a posibles ajustes según la demanda y las condiciones operativas durante esta jornada festiva.