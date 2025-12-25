Bon Jovi, la Navidad y Stars Wars

‘Star Wars’ tiene una extraña relación con la Navidad. Por algún motivo, no termina de dar con la clave para unir una galaxia muy, muy lejana con una fiesta cristiana de la Tierra, pero no será porque no lo han intentado. Primero, con el infame ‘Star Wars Holiday Special’, que, contra lo que se suele creer, hacía referencia a Acción de Gracias en su “Holiday” (fue emitido el 17 de noviembre de 1978). El especial fue tan malo que ni siquiera los muñecos que se iban a hacer para celebrarlo y obligar a los fans a pasar por caja salieron de fábrica. Pero aún quedaba un clavo más en la ignonimia.

En noviembre de 1980, un disco supuso el primer intento de la saga galáctica por romper los confines de películas, cómics y novelas, intentando juntar de manera coherente la Navidad y ‘Star Wars’: ‘Christmas in the Stars’. El disco estaba narrado y parcialmente cantado por Anthony Daniels, el mítico C3PO, y R2D2 y Chewbacca también aportaban sus partes en canciones como ‘Qué puedes comprar un wookiee por Navidad (cuando ya tiene un peine)’. Ojalá habérmelo inventado.

En el disco se contaban historias sobre una fábrica de droides que hacía juguetes para un tal S. Claus, el hijo de Santa, dando por buena la existencia de Papá Noel en el universo de George Lucas. Ojo, porque Meco Monardo, el autor del disco, que escribió nueve páginas a Lucas indicando por qué tenían que hacer versiones navideñas, recibió indicaciones telefónicas del mismísimo director para cuidar la franquicia. Por ejemplo, nadie tenía que besar a Chewbacca. No sabíamos de la wookieefobia de George Lucas. Maury Yeston, que dos años después ganaría el Tony por ‘Nine’, se encargó de la musicalidad de las canciones.

Esta absoluta locura de disco sacadinero se grabó en The Power Station, un estudio en el que un tal John Bongiovi, el primo del dueño, se encargaba de limpiar los suelos con tan solo 17 años. Tony, su pariente, le hizo un favor dejándole tratar de sacar una canción adelante. Funcionó y acabó cantando un tema llamado ‘R2-D2 We wish you a merry Christmas’. John Bongiovi grabaría ‘Runaway’ un año después y se convertiría, por fin, en Bon Jovi… aunque nunca podrá borrar que su primera experiencia fue en un disco navideño de ‘Star wars’.

Cabe recordar que en 1980 también se lanzó ‘El imperio contraataca’ y los fans estaban como locos por conseguir todo lo relacionado con ‘La guerra de las galaxias’… Y, para asegurarse de que todo iba como tenía que ir, George Lucas envió al mismísimo Darth Vader al estudio a comprobar que Meco hacía un buen trabajo. Se lanzaron 150.000 copias y nunca hubo una segunda edición en aquel momento por culpa de los Bee Gees, una demanda y el cierre de RSO Music. Pero eso es una historia para otro momento.