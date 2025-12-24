Personal Pay integra Pix para simplificar los pagos en Brasil

Personal Pay, la billetera virtual de Personal, continúa robusteciendo su oferta con soluciones que permiten a los usuarios conectarse con su dinero de forma simple y segura, tanto en Argentina como en la región. De cara a la temporada de verano 2026, Personal Pay habilita una nueva función de pago ideal para quienes vacacionen en Brasil: integra PIX, la plataforma brasileña de pagos instantáneos.

A partir de ahora, los argentinos que se encuentren en Brasil podrán abonar sus compras pagando en pesos argentinos desde la aplicación, sin necesidad de comprar reales o utilizar tarjetas. Este método de pago, dentro de Brasil, está disponible tanto en comercios de diferentes tamaños como en ventas en la playa, por lo que, la integración a Personal Pay, amplía las oportunidades y espacio de uso durante las vacaciones.

Además, los clientes Personal que utilicen esta solución cuentan con zero rate en roaming, lo que permite pagar con Pix desde Personal Pay incluso sin datos móviles, eliminando fricciones y asegurando una experiencia de uso continua y confiable durante el vi19aje.

Por ser Pix una solución digital que funciona sólo en Brasil, no aplica impuestos o comisiones adicionales. El valor que se muestre en pantalla será el que se descontará del saldo disponible.

¿Cómo empezar a utilizar Pix en Personal Pay?

1. Verificar tener la última versión de la app Personal Pay

2. Abrir Personal Pay y elegir “Más acciones”

3. Tocar “Pagar con PIX”

4. Aceptar Términos y Condiciones y ¡listo!

¿Cómo abonar con Pix desde Personal Pay?

1. Abrir Personal Pay

2. Ir a “Más acciones”

3. Elegir “Pagar con PIX” y escanear el código QR del comercio.

4. Elegir el monto a abonar en reales y Personal Pay mostrará, al mismo tiempo, su equivalente en pesos argentinos, según la cotización del día.

5. Tocar en “Confirmar” y el pago se descontará del saldo en pesos argentinos disponible en la cuenta Personal Pay.



Con más de 4.2 millones de clientes, Personal Pay se consolida como una de las principales fintech de Argentina y la región, ofreciendo soluciones que simplifican la conexión de las personas con su dinero. Entre sus funcionalidades se destacan: recargas y pagos de transporte y telefonía móvil, rendimientos diarios sobre saldos disponibles, pagos de servicios con descuentos exclusivos, compras mediante QR, pagos en cuotas y la posibilidad de contar con la tarjeta prepaga internacional física o virtual, que ahora también permite pagos sin contacto con la tecnología NFC en dispositivos Android.