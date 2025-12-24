Sigue la "causa San Lorenzo"

La decisión correspondió a la causa 61930/2025-1 "Incidente de incompetencia en autos 'Moretti, Marcelo Luis Ángel y otros sobre 173 7 - Defraudación por administración fraudulenta'", según pudo saber la Agencia Noticias Argentinas.

El conflicto de competencia se planteó entre el Juzgado en lo Penal, Contravencional y de Faltas N° 4 de la Ciudad y el Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional N° 27. El TSJ, presidido por la jueza Inés M Weinberg, resolvió que ambas causas quedaran en manos del juzgado local.

La mayoría de los jueces remitió a los argumentos del Fiscal General, quien sostuvo que los procesos compartían un mismo objeto procesal y que en el fuero porteño se investigaba otro expediente vinculado iniciado con anterioridad.

El Tribunal consideró que existía una comunidad probatoria ineludible y que la totalidad de los hechos debía abordarse en un mismo ámbito, por lo que declaró competente al fuero local, que intervino primero y desarrolló una extensa actividad probatoria.

De esta manera, se seguirá con la investigación iniciada contra el expresidente de la entidad, Marcelo Moretti, quien pretendía volver a su cargo, algo que fue rechazado.