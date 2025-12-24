Palpalá: egresados del Centro de Formación

Con un acto realizado en el Cine Teatro Altos Hornos Zapla, el Centro de Formación Profesional Municipal 1 de Palpalá concluyó sus actividades 2025 con la entrega de certificados a los 161 alumnos egresados. Participaron de la ceremonia funcionarios de la comuna local, docentes de la institución, padres, estudiantes y comunidad en general. El intendente de la ciudad siderúrgica, Rubén Eduardo Rivarola, impulsa la formación de recursos humanos locales y la inclusión social, enfatizando en el conocimiento de oficios y la capacitación para la gestión independiente y el emprendedurismo.

El ciclo lectivo fue muy exitoso y la institución registró un abrupto crecimiento en su matrícula de inscriptos por lo que se implementó una variada gama de especialidades, constituyéndose en un pilar fundamental para el desarrollo socioeconómico de la comunidad palpaleña.

FELICES | POR LAS ESPECIALIDADES Y OFICIOS CONCLUIDOS EN EL 2025

Marcos Quiroga, docente del Centro de Formación Profesional, señaló que "estamos cerrando un nuevo año lectivo, con un saldo totalmente positivo por la cantidad de jóvenes egresados de las distintas especialidades u oficios que tenemos en esta promoción. Se les otorgó una certificación avalada por el Ministerio de Educación de la Provincia y también a nivel nacional, lo cual es importante por cuanto les permite ser reconocida su formación en un eventual caso de trabajar en otra provincia".

Detalló que "son 150 alumnos egresados, más otros 11 alumnos incluidos, los que finalizaron sus estudios en el Centro de Formación Profesional Municipal 1. La institución tiene un amplio abanico de especialidades de oficios para ofrecer que va desde las más clásicas: carpintería, panadería, peluquería, pastelería, marroquinería, artesanía hasta las más técnicas como informática que son transversales a especialidades como manipulación de ropa, notas y publicidad".

Los interesados en aprender algún oficio en el 2026 pueden acercarse a la avenida San Martín 440 del barrio Belgrano; los talleres u oficios tienen turnos por la mañana, de 8 a 12 y por la tarde, de 15 a 19.