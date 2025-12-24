Chiarini y el armado de Gimnasia para el 2026

Gimnasia se mueve en el mercado de pases con determinación, pero sin caer en el apuro. En este escenario, el cuerpo técnico y la dirigencia evalúan cuidadosamente cada opción para conformar un plantel competitivo de cara a la Primera Nacional 2026.

Esta dinámica se hizo patente al enfocar como prioridad la renovación de los futbolistas que son pilares en la base del plantel que disputó con muy buenos resultados la campaña 2025.

Al respecto, el manager deportivo de la institución, Julio Chiarini, advirtió que "el mercado de pases recién está comenzando a moverse y no queremos apurarnos".

Al repasar las contrataciones materializadas hasta el momento, refirió que "Claudio Pombo ya firmó su contrato y se incorporó de inmediato a la pretemporada, mientras que también acordamos con Delfor Minervino" y señaló que "van a firmar algunos refuerzos esta semana".

"Lo que tenemos en agenda es Federico Paradela, Mauro Cachi y el arquero Nicolás Carrizo que viene de San Martin de Tucumán", dijo para agregar que "a ellos se suman los jugadores de base que renovaron sus contratos y son considerados los primeros refuerzos", subrayó para luego enfatizar que "estamos muy contentos con los jugadores que podemos llegar a traer".

Chiarini estimó oportuno resaltar, que "no hay que olvidar las salidas que podrían ocurrir en los próximos días y, en consecuencia, encarar la necesidad de cubrir puestos".

En otro orden, al hacer un balance del inicio de esta nueva etapa en la institución jujeña, no dudó en afirmar que "es muy positivo" y argumentó que "más allá de que venían golpeados por todo lo ocurrido al cierre de la campaña 2025, los jugadores respondieron con voluntad, sacrificio y profesionalismo a la planificación propuesta por Hernán Pellerano".

Amplió sus conceptos, indicando que en la fase de preparación cumplida en Papel Noa, "trabajaron muy bien" y recalcó que "esto es muy importante para el nuevo grupo", ya que "a partir este compromiso logrado desde el comienzo, construimos una base para la segunda etapa de pretemporada con partidos amistosos".