Los salarios quedaron por encima de la inflación en octubre

El índice de salarios informado por el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC) arrojó, octubre, una suba de 2,5% mensual, quedando por encima del costo de vida de ese mes, que fue del 2,3%.

El sector privado no registrado- comúnmente conocido como el sector informal- fue el único de los tres sectores que mide el INDEC que le ganó a la inflación durante el décimo mes del año: con 4,2%, el sector privado registrado se ubicó en 2,1% y el público hizo lo mismo en 1,9%.

Comparado con octubre del año anterior, los salarios quedaron por encima de la inflación para ese período (31,3%) y aumentaron 43,1%.

Esto se dio como consecuencia de los incrementos de 30,5% en el sector privado registrado, 31,9% en el público y 113,2% en el privado no registrado.

En lo que va del año, los salarios acumularon una suba de 33,7%, en consecuencia de los aumentos de 22,9% en el privado registrado, 26,2% en el público y 84,5% en el privado no registrado.

“Hay que tener en cuenta que en noviembre la inflación es 2,5%, con lo cual habrá que ver si los salarios de noviembre logran avanzar a una velocidad que supere a la inflación de noviembre. Si bien el dato es bueno, la inflación mensual en los últimos meses también fue alta; entonces está medio empardado el tema. Es lo que se viene viendo en los últimos meses: el salario empezó a recuperar rápido, pero quedó levemente por debajo del último techo relativo desde que asumió el Gobierno”, señaló al respecto Iván Cachanosky, de la Fundación Libertad y Progreso.

Cómo quedaron los salarios en octubre del 2025