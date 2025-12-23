Jackie Chan portó la antorcha olímpica entre las ruinas de Pompeya

Jackie Chan recorrió las ruinas de Pompeya portando la antorcha olímpica, un hecho que unió el espíritu de los Juegos Olímpicos con uno de los sitios arqueológicos más reconocidos del mundo.

La ceremonia se realizó el lunes 22 de diciembre en el marco del relevo de la llama para los Juegos Olímpicos de Invierno de Milán-Cortina 2026, que comenzarán el 6 de febrero.

El actor de 71 años vivió el momento con emoción y se mostró impactado por el entorno histórico. “Vi el volcán, vi toda la ciudad —lo único que puedo decir es ‘¡Guau!’”, expresó en diálogo con Olympics.com.

Y añadió: “Es especial aquí. He visto muchos documentales sobre Pompeya. Esta es la primera vez que piso un lugar así y experimento verdaderamente el espíritu olímpico. Es increíble”.

La ruta del relevo de la antorcha olímpica incluyó el paso por la costa de Amalfi antes de continuar hacia Nápoles, donde deportistas destacados del país se sumarían al recorrido.

En total, la llama cubrirá unos 12.000 kilómetros y atravesará las 110 provincias italianas hasta llegar al estadio San Siro de Milán para la ceremonia de apertura.

La ciudad de Pompeya, destruida en el año 79 d.C. por la erupción del monte Vesubio, sirvió de escenario para un evento que buscó tender puentes entre la historia antigua y el presente deportivo.

Para Jackie Chan, llevar la antorcha representa más que un acto ceremonial. “Es un gran honor ser portador de la antorcha otra vez. Cada vez que llevo la llama, no solo es el fuego, es el espíritu del deporte, el espíritu de la humanidad. No solo transmites fuego. Transmites paz y amor”, afirmó.

El actor destacó el valor simbólico de la antorcha en el contexto mundial: “Ahora mismo, el mundo necesita paz. Espero que todos puedan abrazar este espíritu y transmitirlo al mundo. Cada vez que veo la antorcha olímpica, veo que representa amor y paz”.

La relación entre Chan y el movimiento olímpico incluye su pasión de toda la vida por el deporte.

La estrella de Hollywood alcanzó fama internacional gracias a su dominio de las artes marciales y ha manifestado su interés por distintas disciplinas, tanto de verano como de invierno.

Durante su participación en el evento, recordó una experiencia personal relacionada con los deportes de invierno.

“Quise probar muchas cosas —el snowboard, por ejemplo. En una de mis películas, mi entrenador fue un campeón olímpico. Me entrenó durante siete días y me volví profesional… cayéndome”, relató.

La rutina de longevidad y entrenamiento de Jackie Chan

A lo largo de su carrera, Jackie Chan ha mantenido un compromiso sostenido con la actividad física y la autenticidad en la realización de escenas de acción.

Desde su infancia, la formación rigurosa y la autoexigencia se convirtieron en parte de su vida cotidiana.

“Siempre hago mis propias acrobacias. Así soy. Eso no cambiará hasta el día de mi jubilación, ¡que probablemente nunca llegue!”, sostuvo en conversación con Haute Living.

Asimismo, considera que la clave de su longevidad profesional reside en la combinación de disciplina y fortaleza mental.

“Cuando lo has hecho durante 64 años seguidos, ya no hay preparación física. Todo está en tu corazón y alma”, afirmó Chan para el citado medio.

El entrenamiento físico, según relató en una entrevista con la revista People, se basa en el ejercicio regular y el mantenimiento de una rutina constante.

Practica entrenamiento cruzado al menos tres veces por semana y presta especial atención a la variedad en sus actividades. Además, el descanso es uno de los aspectos que más le cuesta incorporar a su rutina.

“Odio descansar. Aunque no me afecta para nada. Suelo echarme una siesta y recupero la energía”, explicó. En cuanto a la alimentación, adopta un enfoque sencillo: “No hago dieta, como todo lo que me gusta y soy feliz”.