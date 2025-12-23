Rescataron más de 20 perros de un criadero ilegal

23 perros fueron rescatados de un criadero ilegal de animales, en el barrio porteño de Saavedra, donde los seres se encontraban en pésimas condiciones, vivían en jaulas, incluso, algunos de ellos no podían caminar o pararse dentro de los habitáculos.

El operativo se realizó a partir de la intervención de la Unidad Fiscal Especializada en Materia Ambiental (UFEMA) y desembocó en un allanamiento en la vivienda emplazada en la calle Pico al 4900, donde se rescataron a los canes de raza Airedale Terrier.

El hecho se originó gracias a una denuncia recibida por la UFEMA, frente a esto, el fiscal Matías Michienzi delegó tareas al Cuerpo de Investigaciones Judiciales (CIJ) del Ministerio Público Fiscal de la Ciudad, que lograron determinar que en ese lugar se llevaba adelante dicha actividad, donde reunieron una importante cantidad de pruebas que acreditaban la situación.

Durante la entradera, se comprobó que los seres sintientes se encontraban en condiciones inadecuadas, entre ellos había cinco cachorros que alcanzan los tres meses aproximadamente, 14 hembras adultas y 9 machos jóvenes adultos.

Los veterinarios constataron que los animales estaban sucios, con fuerte olor a materia fecal, algunos con sarro dental y carecían de plan sanitario vigente así como se verificó que el espacio no era apto para su desarrollo.

Los perros de gran porte se encontraban en jaulas diminutas, de a dos, donde no podían caminar o pararse. Además, los canes no contaban con suficiente agua o comida para esta época del año y los depósitos de bebida estaban sucios.

La UFEMA dispuso el secuestro de la totalidad de los animales y jaulas, así como se colocó un chip de rastreo a cada uno de ellos, con su correspondiente identificación, para darles seguimiento, posterior traslado a distintas ONG para que sean estabilizados y reciban atención veterinaria. El lugar fue clausurado a causa de la infracción a la Ley 14.346, por lo mismo que se labraron actas contravencionales.