Robo de un transformador deja sin luz a varias localidades rurales

Un robo cometido en las cercanías de la calera, en la zona de Jaire, dejó sin suministro eléctrico a un amplio sector de la región. Delincuentes destruyeron y robaron un transformador de potencia, afectando directamente a las comunidades de Jaire, Lagunita, Tiraxi, Tesorero, Laguna de Tesorero, Duraznal y Tres Lagunas, quienes permanecen sin servicio a la espera de una solución técnica.

Lo que más preocupa a los vecinos es la recurrencia del delito, ya que es la segunda vez en menos de dos meses que se registra un ataque de estas características en el mismo lugar. La complejidad de la maniobra sugiere que los responsables poseen conocimientos especializados en instalaciones eléctricas de alta tensión, puesto que cualquier error en la manipulación de estos equipos conlleva un riesgo de electrocución inmediata y mortal.

La recuperación del servicio representa un desafío logístico importante. Al tratarse de equipos de gran escala, su reposición no es inmediata. Esta situación genera una profunda indignación en las familias, quienes quedan incomunicadas.