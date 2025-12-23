Cayó en Jujuy tras intentar estafar a un salteño

Lo que parecía una oportunidad atractiva para cambiar de vehículo terminó convirtiéndose en una experiencia amarga para un vecino de Salta y en una causa penal que hoy se investiga entre dos provincias. Una publicación en redes sociales, algunos mensajes privados y un apretón de manos bastaron para cerrar una permuta que, días después, revelaría una irregularidad clave: la camioneta recibida tenía pedido de robo activo.

A partir de ese dato, el caso comenzó a tomar otra dimensión. La denuncia activó una investigación que permitió reconstruir el recorrido del rodado, identificar a la persona que lo había ofrecido y descubrir que detrás de la operación se escondía una identidad falsa y un posible esquema de estafas reiteradas.

La historia se inició el 28 de noviembre, cuando un hombre de la localidad de Vaqueros (Salta) se interesó por el ofrecimiento de una camioneta 4×4 publicada en redes sociales (Facebook). Tras intercambiar mensajes con quien se presentaba como vendedor, ambas partes acordaron una permuta: el denunciante entregaría su camioneta 4×2 más una suma de dinero, a cambio del rodado ofrecido.

El intercambio se concretó sin aparentes sobresaltos. Sin embargo, la tranquilidad duró poco. Al intentar avanzar con el trámite de transferencia en el Registro Automotor, el damnificado se encontró con un dato clave: en el informe de dominio, la camioneta recibida figuraba con una denuncia por robo. Ese hallazgo transformó una operación comercial en una denuncia penal.

A partir de esa presentación, tomó intervención la Fiscalía Penal 1, a cargo del fiscal Pablo Paz, quien ordenó una serie de medidas para reconstruir el recorrido del vehículo y establecer la identidad real del supuesto vendedor. La investigación permitió establecer que el hombre con el que se había pactado la permuta no era quien decía ser y que utilizaba datos personales falsos para concretar las operaciones.

El trabajo del Grupo de Investigaciones del Sector 1C fue determinante. Los investigadores lograron identificar al sospechoso y localizar su lugar de residencia en la provincia de Jujuy, más precisamente en la localidad de El Carmen. Con los elementos de convicción reunidos, la Fiscalía solicitó al Juzgado de Garantías la correspondiente orden de allanamiento.

Los procedimientos se concretaron en domicilios vinculados al investigado y derivaron en la detención del sospechoso, además del secuestro de elementos de interés para la causa. Entre lo incautado figuran prendas de vestir, dinero en efectivo, documentación de vehículos y otros objetos que ahora serán analizados para determinar si el acusado actuó solo o si forma parte de una estructura dedicada a estafas reiteradas.

Tras la audiencia de imputación, el fiscal Pablo Paz imputó de manera provisional al detenido como autor del delito de estelionato, una figura penal que castiga a quien dispone o negocia un bien que no le pertenece o sobre el cual no tiene derecho. Además, la Fiscalía solicitó que el acusado permanezca detenido, mientras continúan las medidas investigativas orientadas a esclarecer completamente lo ocurrido y a establecer si existen otros hechos delictivos vinculados a la misma modalidad.

Mientras la investigación avanza entre Salta y Jujuy, la causa permanece abierta y no se descarta que puedan surgir nuevas imputaciones o más damnificados, a partir del análisis de la documentación secuestrada y de los movimientos previos del acusado.