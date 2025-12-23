Iquique y la Zona Franca: una oportunidad estratégica para Jujuy

La Zona Franca de Iquique (ZOFRI) se consolida como un polo clave de comercio y turismo para el norte argentino. Con más de 56 años de trayectoria, la ciudad chilena refuerza su vínculo con Jujuy a través de acuerdos estratégicos, beneficios comerciales y una fuerte apuesta a la integración regional.

En diálogo con El Tribuno de Jujuy, Iván Berrios Camilo, presidente del Directorio de ZOFRI, destacó el momento que atraviesa Iquique y las oportunidades que se abren tanto para turistas como para empresarios jujeños.

Más integración y nuevos acuerdos

Durante 2025 se concretó la apertura de una oficina de ZOFRI en Jujuy y la firma de importantes convenios con Puerto NOA y el Gobierno provincial, con el objetivo de fortalecer el intercambio comercial y logístico entre ambas regiones.

“Buscamos una integración real, un esquema ganar-ganar para ambos lados de la cordillera”, señaló Berrios, quien visitó Jujuy en dos oportunidades durante el año para avanzar en estos acuerdos.

La Zona Franca de Iquique continúa siendo uno de los destinos más elegidos por los argentinos gracias a sus beneficios tributarios y aduaneros, considerados entre los más competitivos de Sudamérica.

En ZOFRI se pueden encontrar productos de marcas internacionales, indumentaria, calzado, electrodomésticos, tecnología, licores y chocolates a precios muy convenientes.

Además del tradicional shopping, la Zona Franca opera como un importante centro mayorista, abasteciendo a distintos países del Cono Sur con mercadería proveniente principalmente de Asia y Norteamérica, que ingresa por el puerto de Iquique.

Oportunidades para empresarios y construcción

El crecimiento del sector de la construcción en Chile, impulsado por un plan nacional de viviendas, generó un fuerte ingreso de materiales de terminación de alta calidad, como cerámicos y porcelanatos, que también resultan atractivos para mercados cercanos como Jujuy.

“Queremos que no solo vengan turistas, sino también empresarios argentinos que puedan aprovechar estas oportunidades comerciales”, afirmó el titular de ZOFRI.

Conectividad y corredor bioceánico

Otro punto clave es el avance del Corredor Bioceánico Vial, que busca agilizar los pasos fronterizos y mejorar la conectividad entre Chile y Argentina.

“La idea es facilitar el tránsito de personas y mercaderías, reduciendo tiempos y potenciando el turismo y el comercio regional”, explicó Berrios.

Iquique ofrece un clima privilegiado, playas urbanas como Cavancha, a pasos del centro, y otras más alejadas que conservan un entorno natural único.

La región de Tarapacá suma además atractivos históricos y culturales, como las antiguas salitreras declaradas Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO.

Deportes acuáticos, sandboard en el Cerro Dragón, parapente y una amplia oferta gastronómica completan la experiencia para quienes eligen cruzar la cordillera.

“Queremos seguir fortaleciendo el vínculo con Jujuy. Iquique y la Zona Franca están preparadas para recibirlos con los brazos abiertos”, concluyó Berrios.