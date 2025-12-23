Puentes al Nuevo Año, una pausa para decidir el rumbo

El taller de coaching ontológico “Puentes al Nuevo Año” se realizará este sábado 27 de diciembre, de 16:30 a 19:30, en el Salón El Tribuno de Jujuy (Belgrano 246 - 3° piso), con una propuesta concreta: ofrecer un espacio de trabajo para cerrar el año con reflexión y arrancar el 2026 con metas diseñadas con claridad. La iniciativa, impulsada por Sinergia Art Coaching, fue presentada en el ciclo online “El Matutino” por Kendra Méndez Mealla, coach ontológica profesional, y Enrique Espinosa Cifuentes, director de la escuela y consultora. Las inscripciones están abiertas y se realizan al 3874568175.

En la entrevista, los referentes pusieron el foco en una idea central del coaching: el modo en que cada persona interpreta su realidad. “Los seres humanos no reaccionamos frente a los hechos, sino frente a la interpretación que le damos a los hechos”, explicó Espinosa Cifuentes, al sostener que la manera de mirar lo vivido determina tanto el ánimo como las decisiones futuras. En ese marco, invitó a pensar el cierre de año como un punto de inflexión: “La vida, como decía Ortega y Gasset, es futurización. Nos movemos al futuro indefectiblemente y lo importante es qué voy a hacer en el próximo año”.



La propuesta del sábado se apoya en esa lógica: revisar lo transitado, nombrar aprendizajes y ordenar prioridades para decidir con mayor conciencia. “Es como armar el rompecabezas de tu vida. Las piezas las tenés, pero puede que estén desordenadas”, describió Méndez Mealla, al vincular el coaching con un proceso de observación personal que ayuda a “mirarse” y a reorganizar la mirada sobre lo que pasó, lo que se desea y lo que se necesita.

Desde Sinergia Art, remarcaron que el coaching ontológico no se limita al ámbito laboral, aunque allí tenga gran demanda. “Trabajo parejas, familias; la pareja es una organización… y también trabajamos en forma individual”, detalló Kendra, al explicar que el acompañamiento se aplica en cualquier contexto donde haya vínculos, desafíos, conversaciones pendientes o decisiones por tomar. En la misma línea, Espinosa Cifuentes sumó una definición que guía su trabajo: “Desde la mirada del coaching, una organización es un entramado de conversaciones”. A partir de esa premisa, señaló que una de las primeras preguntas que se abordan en cualquier intervención es: “¿Cómo están tus conversaciones? Tus conversaciones contigo mismo”.

Esa perspectiva amplía el alcance del taller, que no se plantea solo como planificación de objetivos, sino también como una instancia para revisar conversaciones postergadas y decisiones que se vienen evitando. “Para las conversaciones incómodas, que consideramos cruciales para definir el futuro de una pareja o de una organización o de uno mismo, trabajamos mucho el diseño de conversaciones”, sostuvo el director de Sinergia Art. Y aclaró que confrontar no es pelear: “Si no entendemos confrontación como una pelea, sino como un poner frente a frente mi mirada y la tuya… aprendemos a escuchar. Oír es una cosa y escuchar es otra”, remarcó.

En el aire también se abordó un punto sensible: el miedo al “fracaso”. Allí, Méndez Mealla propuso un giro interpretativo: “Es fracaso solo si así lo veo, solo si así lo interpreto”. Y planteó que, si se resignifica lo ocurrido, incluso lo que salió distinto puede convertirse en combustible para crecer: “Puedo de esos errores, entre comillas, aprender y crecer”. La idea conecta con el espíritu del taller, cuya consigna —según la información difundida por la organización— es “Tu vida te pertenece. Animate a elegirla”, apelando a un rol activo en la construcción del propio camino.

El núcleo metodológico del trabajo del sábado estará centrado en pasar de los deseos a un diseño concreto de metas. “Está dedicado a toda persona que tiene interés en diseñar sus metas para el año que está por comenzar de la manera más profesional posible, aunque sean metas personales o familiares”, explicó Espinosa Cifuentes. Y precisó que se trabajará con el modelo SMART, una herramienta utilizada para definir objetivos específicos, medibles, alcanzables, relevantes y con un tiempo establecido. “Queremos que la gente se vaya del taller con un diseño preparado por ellos”, dijo, y subrayó que el coaching es práctico: se trabaja durante las tres horas y cada participante sale con su hoja de ruta.

En esa misma línea, el director fue contundente al diferenciar el coaching de la lógica de los consejos. “El coaching no te dice qué es lo que te conviene como meta para el próximo año, sino ¿Qué querés vos?”, planteó. La propuesta apunta a que cada persona detecte qué es realmente importante para sí misma: “Si la meta no es tan importante para mí, probablemente no voy a llegar”, advirtió, al destacar que la relevancia del objetivo es clave para sostener el compromiso a lo largo del tiempo.

Méndez Mealla también enfatizó el carácter participativo de la dinámica y el valor del trabajo colectivo. “Lo particular del coaching es que trabajen ellos”, explicó, al señalar que se aprende en interacción y que la experiencia del otro puede convertirse en espejo o inspiración. En el taller estarán, además de los entrevistados, Claudia Llanos (coach que llegará desde Salta) y Silvia Luna, todas y todos coaches profesionales; Espinosa Cifuentes, además, es master coach internacional.

Finalmente, ambos invitaron a pensar la asistencia como una decisión personal con impacto real. “Pedir coaching es hacer una inversión en uno mismo: inversión de tiempo, de energía… y también un poco de dinero”, expresó Espinosa Cifuentes. Y cerró con una frase que resume el sentido del taller: “¿Cuántas veces nos regalamos a nosotros? Pensamos en regalarle a otro, pero este regalo es para mí”. Para participar, las personas interesadas pueden inscribirse al 3874568175.

