Dinamarca y la UE piden respetar soberanía sobre Groenlandia

La Comisión Europea reiteró este lunes (22.12.2025) que la preservación de la integridad territorial de Dinamarca es "esencial para la Unión Europea (UE)" ante el anuncio del presidente estadounidense, Donald Trump, del nombramiento de un enviado especial para que Groenlandia, territorio autónomo danés, se convierta "en parte de EE.UU.".

"No me corresponde a mi comentar las decisiones de EE.UU., pero lo que puedo decir es que (...) preservar la integridad territorial del Reino de Dinamarca, su soberanía y la inviolabilidad de sus fronteras, es esencial para la UE", dijo Anouar El Anouni, portavoz de Asuntos Exteriores de la Comisión en la rueda de prensa diaria.

La presidenta de la Comisión Europea, Ursula Von der Leyen, y el presidente del Consejo Europeo, António Costa, sostuvieron en un comunicado conjunto en sus redes sociales que la seguridad del Ártico "sigue siendo una prioridad para la UE" en la que buscan "trabajar con aliados y socios".

"La integridad territorial y la soberanía son principios fundamentales del derecho internacional. Estos principios son esenciales no sólo para la Unión Europea, sino para las naciones de todo el mundo. Nos solidarizamos plenamente con Dinamarca y el pueblo de Groenlandia", añadieron.

Estatus "es decisión exclusiva de groenlandeses y daneses"

Por su parte, la jefa de la diplomacia comunitaria, Kaja Kallas, añadió en la red social X que cualquier cambio en el estatus de Groenlandia "es decisión exclusiva de groenlandeses y daneses".

"Esperamos que todos nuestros socios respeten su soberanía e integridad territorial y cumplan sus compromisos internacionales, consagrados, entre otros, en la Carta de las Naciones Unidas y el Tratado del Atlántico Norte", manifestó.

Dinamarca anunció este lunes que convocará al embajador de Estados Unidos e instó a Washington a respetar su soberanía.

El primer ministro de Groenlandia, Jens-Frederik Nielsen, y la primera ministra danesa, Mette Frederiksen, emitieron una declaración conjunta en la que recordaron que "las fronteras nacionales y la soberanía de los Estados se basan en el derecho internacional".

"No se puede anexionar otro país. Ni siquiera con el argumento de la seguridad internacional", afirmaron. "Esperamos que se respete nuestra integridad territorial conjunta", añadieron.

"Groenlandia pertenece a los groenlandeses"

En una publicación de Facebook, Nielsen también dijo que el nombramiento no cambiaba "nada para nosotros aquí en casa".

"Nosotros mismos determinaremos nuestro futuro. Groenlandia es nuestro país", escribió. "Groenlandia pertenece a los groenlandeses, y se debe respetar la integridad territorial", subrayó.

La mayoría de los 57.000 habitantes de Groenlandia quieren independizarse de Dinamarca, pero no desean formar parte de Estados Unidos, según una encuesta realizada en enero.

Los dirigentes tanto de Dinamarca como de Groenlandia han insistido repetidamente en que la isla ártica no está en venta y que ella misma decidirá su futuro.

Groenlandia se encuentra estratégicamente situada entre Norteamérica y Europa, en un momento en que Estados Unidos, China y Rusia muestran un interés creciente por el Ártico, donde se han abierto rutas marítimas debido al cambio climático y abundan las tierras raras.

La ubicación de Groenlandia también la sitúa en la ruta más corta si hubiese lanzamientos de misiles entre Rusia y Estados Unidos.

En agosto, Dinamarca ya había convocado al encargado de negocios de Estados Unidos tras las denuncias de intento de injerencia en Groenlandia.

Al menos tres altos funcionarios estadounidenses cercanos a Trump fueron vistos en Nuuk, la capital de Groenlandia, tratando de identificar a personas a favor y en contra de un acercamiento con Estados Unidos, reveló la televisión danesa.

Estados Unidos abrió un consulado en Groenlandia en junio de 2020.