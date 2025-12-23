Procesaron a la tesorera de la financiera ligada a "Chiqui" Tapia por encubrimiento agravado

El juez federal de Lomas de Zamora, Luis Armella, procesó este miércoles a la tesorera de la financiera Sur Finanzas –empresa vinculada al presidente de la AFA, Claudio “Chiqui” Tapia– y a dos custodios por el delito de encubrimiento agravado. Los tres imputados, a quienes se les concedió la prisión domiciliaria, habían sido detenidos días atrás cuando retiraban computadoras y documentación de un galpón en Turdera, en un presunto intento por destruir pruebas.

La medida alcanza a Micaela Sánchez, tesorera y contadora de la firma, y a los custodios Sergio Da Silveira y Juan Cervín. Según la investigación, fueron sorprendidos por la policía –que vigilaba el lugar por movimientos inusuales– cuando salían en una camioneta del depósito ubicado en avenida Hipólito Yrigoyen al 11.800. Tras un seguimiento, los agentes los detuvieron cuando regresaban al galpón.

En el procedimiento, se incautaron seis teléfonos celulares, abundante documentación, expedientes, el CPU de una computadora y, dentro del depósito, más computadoras, cajas fuertes, cajeros automáticos y papeles vinculados a la operatoria de Sur Finanzas. El juez consideró que intentaban “ocultar pruebas” en la causa mayor que investiga a la financiera por presunto lavado de dinero.

La conexión con el fútbol y la investigación central

La investigación principal, a cargo de Armella y la fiscal federal Cecilia Incardona, apunta a determinar si Sur Finanzas –propiedad del empresario Ariel Vallejo, cercano a Tapia– funcionó como una herramienta para blanquear dinero a través de préstamos inflados a clubes de fútbol con problemas económicos.

Durante los allanamientos realizados hasta ahora, se secuestraron más de 50 teléfonos celulares (incluido el de Vallejo) y documentación que involucra a unas 20 asociaciones, entre clubes de primera, de ascenso, la AFA y la Liga Profesional. Entre los contratos figuran acuerdos por $600 millones con la Liga Profesional y por $200 millones con el Consejo Federal, ambos pactados en diez cuotas.

La declaración de la tesorera y los allanamientos

En su declaración indagatoria, Sánchez admitió que fue enviada a “vaciar computadoras y retirar documentación” del galpón, pero se negó a responder quién le dio la orden. Tampoco quiso confirmar si las instrucciones provinieron de Vallejo, a quien reconoció como su jefe. Tras su detención, la policía allanó su domicilio –a 20 cuadras del depósito– donde encontraron más computadoras, material de interés y las llaves de las cajas fuertes del galpón.

El juez dispuso además el análisis de los celulares secuestrados y de la documentación incautada, tareas en las que intervendrán la Procuraduría de Criminalidad Económica (PROCELAC) y la Dirección de Delitos Complejos de la Policía Federal. Un dato que llamó la atención de los investigadores fue la ausencia en la sede de Sur Finanzas de los contratos vinculados al sponsor de la Selección Argentina, uno de los principales negocios del fútbol nacional.