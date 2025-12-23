Uatre fortalece la formación sindical

La Unión Argentina de Trabajadores Rurales y Estibadores (Uatre) continuó desarrollando las jornadas de formación del Programa Federal de Transformación del Empleo Rural, una iniciativa que tiene un marcado impacto en la provincia de Jujuy, donde el trabajo rural cumple un rol central en la economía y en la vida social de numerosas comunidades del interior.

Las capacitaciones son impulsadas por la secretaría de Deportes, Cultura y Capacitación, y reafirman el compromiso del gremio con la formación permanente y el fortalecimiento del rol sindical en todo el país. También participaron delegaciones de Salta, Misiones, Formosa, Santiago del Estero y Tucumán, alcanzando a 100 asistentes entre delegados, secretarios generales y personal administrativo de bocas de expendio.

En el caso de Jujuy, la participación cobra especial relevancia por las particularidades del empleo rural en la provincia, donde la actividad agrícola y productiva es clave para el desarrollo regional.