"Nacho" Fernández ya es jugador del "lobo" platense

El experimentado mediocampista Ignacio Fernández fue presentado en Gimnasia y Esgrima La Plata, tras finalizar su vínculo contractual con River. El futbolista oriundo del municipio bonaerense de Castelli firmó contrato con el "lobo" por una temporada, con posibilidad de extenderlo por un año más. Así, tras finalizar su vínculo contractual con River, el mediocampista volverá a vestir la camiseta de Gimnasia como lo hizo entre 2010 y 2015 y, al respecto, Fernández afirmó: "La verdad es que esperé mucho este momento, estoy muy contento de estar acá. Tenía definida la idea de volver y por suerte lo pudimos lograr. La realidad es que Gimnasia era mi única opción porque yo quería estar acá. Les agradezco a la CD y a mi representante que hicieron un gran trabajo para que yo pueda volver".

"El objetivo es pelear arriba. Estoy cumpliendo mi palabra de volver, es un sueño", agregó el futbolista.

El mediocampista de 35 años culminó su segunda etapa en River en la que disputó 127 partidos y marcó 11 goles. En sus dos ciclos en el equipo de Núñez, Fernández acumuló un total de 315 jugados y 42 tantos. Además, en estas dos etapas que van de 2016 a 2020 y de 2023 a 2025, el mediocampista conquistó 7 títulos locales y 3 internacionales, entre ellos la Copa Libertadores de América 2018.

En Gimnasia La Plata, Fernández debutó en el Apertura 2010 en una derrota 4-2 con Argentinos Juniors. Tras un préstamo de una temporada a Temperley en la 2011/12, el futbolista explotó su potencial en el "lobo" entre 2012 y 2015 donde disputó 116 partidos y marcó 17 goles.

Además River Plate continúa decidido a conformar un plantel competitivo de cara a la próxima temporada y ese objetivo se refleja en un mercado de pases activo y ambicioso. Tras cerrar las incorporaciones de Fausto Vera y Aníbal Moreno, el club de Núñez ahora apunta a reforzar el lateral derecho con un jugador que viene de destacarse en Racing. En las últimas horas, la dirigencia de River se comunicó con Facundo Mura, actual lateral derecho de Racing, quien decidió no renovar su contrato con el club de Avellaneda pese a haberse consolidado como titular y haber recibido una oferta para continuar. El lateral pidió 72 horas para analizar la oferta y definir su futuro.

Mientras tanto, sigue ligado contractualmente a la "academia" hasta fin de año.