Exitoso Trail Nocturno Tilcara 2025

Tilcara sigue siendo en estos días noticia por sus actividades deportivas. Viene de ser sede de la tradicional entrega de los Cóndores a los mejores de la temporada, donde se consagró con el "Oro" al tirador Nicolás Clady, y el fin de semana pasado albergó la segunda edición del Trail Nocturno Tilcara 2025.

Más de 250 participantes se inscribieron para la novedosa prueba, organizada por la comuna de la ciudad quebradeña, cerrando el año a puro trail con un paisaje bello y único.

El director de Deportes de la municipalidad del lugar, Marcelo Burgos, se mostró feliz por la respuesta que tuvo la convocatoria. "No tan sólo hubo corredores de Jujuy, sino de otras provincias que se enteraron que reeditábamos este trail y no dudaron en venir. Realmente se superaron las expectativas", sostuvo.

Explicó que se diagramaron tres circuitos con muchos desafíos naturales para los 7, 12 y 20 kilómetros respectivamente. Y los ganadores fueron los siguientes.

7K, masculino: 1º) Fernando Ciro Cruz; 2º) Jeremías Burgos; 3º) José Fernando Huailla. Femenino: 1º) Florencia Tolaba; 2º) Marixa Bejarano; 3º) Rocío Fernández.

12K, masculino: 1º) Oliver Juárez; 2º) Alejandro Llampa; 3º) Juan Pablo Dandrea. Femenino: 1º) Belén Alejandra Plaza; 2º) Cintia Elizabeth Cruz; 3º) Dominga Magdalena Farfán.

20K, masculino: 1º) José Luis Cruz; 2º) Gabriel Omar Llampa; 3º) Mikeas Papadopulps. Femenino: 1º) Tamara Isabel López; 2º) Miriam Mabel Chiliguay; 3º) Mariel Flores.

De esta manera, pasó con éxito la segunda edición del Trail Nocturno Tilcara 2025, siendo ya una prueba obligada para el calendario de los atletas jujeños.