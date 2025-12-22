23°
22 de Diciembre,  Jujuy, Argentina
Logo radio jujuy fm
logo play 0:00 logo sound

TEMAS

La opinión
Cámara del Tabaco
Casa de Gobierno
Cambios en el Gobierno de Jujuy
Servicios
robos
Servicios
Elon Musk
Gobierno de la Provincia de Jujuy
Humahuaca
La opinión
Cámara del Tabaco
Casa de Gobierno
Cambios en el Gobierno de Jujuy
Servicios
robos
Servicios
Elon Musk
Gobierno de la Provincia de Jujuy
Humahuaca

DÓLAR OFICIAL

$1475.00

DÓLAR SOLIDARIO

$

DÓLAR BLUE

$1505.00

3884873397
PUBLICIDAD
Tecnología

Elon Musk "Los videos cortos pudren el cerebro de la gente"

Musk participó en el podcast de Katie Miller 

Lunes, 22 de diciembre de 2025 22:57

Hablando en un podcast con Katie Miller transmitido el martes en YouTube, Musk dijo que los videos corto "pudren el cerebro de las personas".

"Creo que los videos cortos son uno de los peores inventos de los últimos tiempos, han arruinado las mentes humanas y han podrido el pensamiento de las personas", destacó entre risas.

El multimillonario tecnológico Elon Musk criticó los videos cortos como los clips de TikTok, Reels de Instagram y YouTube Shorts, calificándolos de perjudiciales para la atención y el pensamiento humano.

 

 

Temas de la nota

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Te puede interesar

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Temas de la nota

Últimas noticias

PUBLICIDAD