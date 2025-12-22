Caso Loan: se espera una declaración clave

La nuera de María Victoria Caillava, una de las detenidas por la presunta sustracción y ocultamiento de Loan Danilo Peña, el niño de 5 años que permanece desaparecido desde 2024, declarará este martes ante la jueza federal Cristina Pozzer Penzo.

Fuentes del caso informaron que María Regina Escobar, la esposa de Jorge Luciano Bertón, comparecerá a partir de las 7:30 en la provincia de Corrientes.

La mujer iba a prestar testimonio el jueves 18 de diciembre pero la audiencia se suspendió porque “estaba en el campo” y “se atrasó”.

Personal de la División Unidad Operativa Federal Goya notificó a la testigo, domiciliada en la localidad de 9 de Julio, Departamento San Roque, para que concurra media hora antes del inicio de la declaración y fue "apercibida de ser conducida por la fuerza pública en caso de incomparencia injustificada (artículo 154 Código Procesal Penal de la Nación)”, sostiene el escrito.

Los querellantes habían solicitado que la mujer sea citada a declarar al indicar en un documento que “Bertón” indicó que “Escobar fue quien le comentó por primera vez sobre la desaparición del damnificado (a través de un estado de WhatsApp de una vecina), y que se encontraban juntos en el campo cosechando zapallitos el día jueves 13 de junio”.

En este sentido, “también refiere que su esposa lo acompañó al campo ‘La Florida’ de 8 a 12 y luego a la tarde 16.30 hasta las 20.30/21.00 y que incluso participó con él del traslado de animales, circunstancia que ella podría confirmar o refutar”, agrega el texto.

El juicio

El próximo 27 de febrero de 2026 a las 09.30 se llevará a cabo la primera de las varias audiencias preliminares destinadas a la presentación de pedidos de las defensas, designación de la prueba presentada y de los testigos.

A su vez, el Tribunal Oral Federal de Corrientes dispuso “acumular los expedientes FCT 2157/2024/TO1 y FCT 2157/2024/TO2”, motivo por el cual habrá 17 acusados que llegan a juicio oral.

Siete de los procesados están acusados por la sustracción y ocultamiento del pequeño: Laudelina Peña (tía de Loan), María Victoria Caillava y su esposo Carlos Guido Pérez, Bernardino Antonio Benítez, Daniel Oscar “Fierrito” Ramírez y su pareja Mónica del Carmen Millapi y el comisario Walter Adrián Maciel.

Mientras que otros 10 están acusados de diversos delitos, entre ellos, por manipular testimoniales, entorpecer la investigación y defraudar a la administración pública.