Restricción para estacionar en calle Güemes

El municipio capitalino informó que se implementará una restricción temporal de estacionamiento vehicular sobre calle Güemes, en el tramo comprendido entre Lamadrid y Senador Pérez.

La medida tiene como objetivo descongestionar el tránsito vehicular en la zona y se llevará a cabo los días martes 23 y miércoles 24, y martes 30 y miércoles 31 del corriente mes y año.

Desde el área municipal solicitan a los conductores tomar los recaudos necesarios, respetar la señalización dispuesta en el sector y atender las indicaciones del personal de tránsito que estará apostado en el lugar, a fin de garantizar una circulación más fluida y segura.