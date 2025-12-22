Nuevo parte médico de Cristina Kirchner

La ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner continúa bajo observación médica en el Sanatorio Otamendi de Buenos Aires tras haber sido diagnosticada con apendicitis aguda con peritonitis localizada.

Según el parte oficial emitido este lunes por el Sanatorio Otamendi y firmado por Marisa Lanfrandoni, directora médica de la institución, la paciente continúa “tratamiento antibiótico y permanece con un drenaje peritoneal, sin que se hayan registrado fiebre ni complicaciones adicionales hasta el momento”.

El parte enfatiza que la internación se mantendrá hasta que se complete el tratamiento pertinente, lo que implica un monitoreo constante del estado de salud de Cristina Fernández de Kirchner.

En tanto, la periodista Lucía Salinas adelantó en A24 que "por el momento no va a regresar a San José 1111. Mañana hay juicio pero será sin la expresidenta".

Cabe recordar que Fernández enfrenta en la actualidad un juicio oral en la causa por corrupción conocida como "Cuadernos", en la que se la acusa de formar parte de una asociación ilícita que recibía ‌sobornos de empresarios a cambio de contratos de obras públicas.