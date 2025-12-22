23°
22 de Diciembre, Jujuy, Argentina
Aumento en la carne
Pampa Blanca
Corte de luz en Jujuy
Donación de sangre
Dani Alves
estilos de vida
Fiestas de fin de año
Anses
Jujeños solidarios
cigarrillos electro
Policiales

Pampa Blanca: siniestro vial en la rotonda de la ruta 34

El choque involucró a dos camionetas.

Lunes, 22 de diciembre de 2025 10:10

Un siniestro vial ocurrió esta mañana en la localidad de Pampa Blanca, en la rotonda de ingreso/egreso del pueblo.

Según se pudo saber, un colectivo hacía su ingreso hacia Pampa Blanca por la rotonda, por lo que la primera camioneta frenó, en tanto que la Hilux que venía detrás no pudo detenerse impactando de lleno contra la Ford, que era manejada por un hombre.

Debido al impacto, la mujer que conducía la Hilux tuvo que recibir atención del SAME.

El tránsito se encontraba cortado en su totallidad debido a la presencia de los peritos y la policía de la provincia para averiguar las causales del siniestro.

Noticia en desarrollo...

 

