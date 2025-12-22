Pampa Blanca: siniestro vial en la rotonda de la ruta 34

Un siniestro vial ocurrió esta mañana en la localidad de Pampa Blanca, en la rotonda de ingreso/egreso del pueblo.

Según se pudo saber, un colectivo hacía su ingreso hacia Pampa Blanca por la rotonda, por lo que la primera camioneta frenó, en tanto que la Hilux que venía detrás no pudo detenerse impactando de lleno contra la Ford, que era manejada por un hombre.

Debido al impacto, la mujer que conducía la Hilux tuvo que recibir atención del SAME.

El tránsito se encontraba cortado en su totallidad debido a la presencia de los peritos y la policía de la provincia para averiguar las causales del siniestro.

Noticia en desarrollo...