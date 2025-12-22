Se presentó anuario estadístico de Cultura y Turismo 2025

En un encuentro encabezado por el intendente de la ciudad, Raúl Jorge, la Secretaría de Cultura y Turismo presentó el Anuario Estadístico 2025. El documento no solo ofrece un balance detallado del impacto de las políticas públicas en la comunidad, sino que establece las bases para el crecimiento del sector durante el próximo año mediante herramientas técnicas de gestión.

El informe destaca los logros de la agenda cultural y la excelencia alcanzada en servicios turísticos, subrayando el acompañamiento constante a los sectores involucrados y la profesionalización de la atención al visitante.

Durante la presentación, el secretario de Cultura y Turismo, Luciano Córdoba, y el director de Cultura, Joaquín López, desglosaron los hitos más relevantes del ciclo 2025, como la concreción de más de 25 festivales y ciclos de música, consolidando un compromiso sostenido con los artistas locales y regionales.

La ciudad recibió tres reconocimientos por parte del Ministerio de Cultura y Turismo de la Provincia, los cuales destacan la formación y la calidad en la atención de la Oficina de Información Turística.

Sobre la presentación, Córdoba destacó que "el Anuario Estadístico de Cultura y Turismo de la gestión municipal con el objetivo de reflejar un balance y resumen de todo lo trabajado durante el 2025, mostrando el impacto en la comunidad y en los sectores cultural y turístico, con logros, crecimiento y proyección para el próximo año".

Por su parte, el intendente Jorge valoró el uso de estadísticas para "proyectar acciones con una visión estratégica", permitiendo una hoja de ruta clara para el desarrollo sostenible.

Municipios coordinan estrategias de gestión

En un esfuerzo por consolidar políticas públicas integradas, las autoridades de San Salvador de Jujuy, Yala, Palpalá y San Antonio llevaron a cabo la 3° edición del Gran Jujuy Sostenible. El encuentro, que reunió a equipos técnicos, funcionarios provinciales y académicos de la Unju, se centró en la planificación metropolitana frente a desafíos ambientales y económicos comunes.

Esta iniciativa busca articular las realidades de los cuatro distritos bajo una visión de conjunto, evitando soluciones aisladas y apostando a una gobernanza compartida en un territorio donde conviven distintas jurisdicciones.

Durante la jornada se dieron por concluidas dos mesas de trabajo clave que marcarán la agenda del próximo año, por una parte la gestión del Río Grande, en colaboración con el Ministerio de Ambiente y Recursos Hídricos, se avanzó en la determinación de las líneas de ribera. El objetivo es delimitar zonas seguras para asentamientos, proteger los bosques nativos y preservar la biodiversidad de las márgenes del río. Además, se presentó el nuevo mapa turístico del Gran Jujuy y una agenda gaucha unificada. Este trabajo contó con el aporte de la Asociación de Guías de Turismo y la Cámara Hotelera para potenciar el producto turístico regional.

ASISTIERON AL ENCUENTRO | FUNCIONARIOS DE SAN SALVADOR DE JUJUY, YALA, PALPALÁ Y SAN ANTONIO.

Adriana Díaz, secretaria de Planificación y Ambiente de la capital jujeña, destacó la consolidación del sistema de trabajo durante el 2025: “Fortalecimos los procesos y la generación de redes para mejorar los resultados”, señaló, subrayando la confianza construida entre los municipios. Por su parte, Luis Moreno, jefe de Gabinete de Palpalá, admitió que, aunque alcanzar consensos no es sencillo debido a las políticas particulares de cada localidad, el balance de estos tres años es altamente positivo.

“Lograr acuerdos en cultura y turismo es un gran adelanto para un área metropolitana en crecimiento”, afirmó. Hacia una toma de decisiones efectiva Claudio Augugliaro, de la organización Ciudadanía Metropolitana, destacó que el Gran Jujuy es un ejemplo de cómo abordar problemas complejos. “En un territorio donde confluyen cuatro municipios, la provincia y la Nación, las decisiones deben ser tomadas en conjunto para que no sean parches, sino soluciones efectivas”, explicó.

Transporte y Obra Pública

De cara al futuro, las autoridades coincidieron en que el modelo de Gran Jujuy Sostenible deberá abordar temas de mayor complejidad técnica y política, tales como la unificación y mejora del sistema de transporte metropolitano; la ejecución de obras públicas con impacto intermunicipal; y nuevos protocolos de protección ambiental ante el crecimiento urbano.

Proyección de un plan estratégico

Más allá del balance de lo realizado, la reunión sirvió para marcar la agenda de 2026. Los funcionarios destacaron la vigencia del Plan de Desarrollo Turístico Sostenible y adelantaron novedades en materia cultural. El Plan de Gestión Cultural, actualmente en su etapa final, se estima que el documento esté concluido a comienzos del próximo año.

Será la herramienta clave para programar políticas culturales a mediano y largo plazo. En cuanto a fomento a las artes, Joaquín López remarcó la importancia de fortalecer programas estatales que promuevan la creatividad y la construcción colectiva como valores fundamentales de la sociedad. Además, se continuará profundizando la profesionalización de los equipos de atención para mejorar la experiencia de quienes eligen la ciudad como destino. Participó también de la presentación la directora de Turismo, Gabriela Canoniero, junto a su equipo técnico y funcionarios de la Secretaría de Gobierno, reforzando el carácter transversal de estas políticas en la gestión municipal.