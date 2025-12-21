29°
Nacionales

Parte médico de Cristina Kirchner: evoluciona tras cirugía de apendicitis

Se precisa que la ex mandataria ingresó al Otamendi “presentando dolores abdominales compatibles con síndrome apendicular agudo”. 

Domingo, 21 de diciembre de 2025 07:04

La ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner ingresó hoy al Sanatorio Otamendi con un cuadro de dolor abdominal, fue intervenida quirúrgicamente y evoluciona sin complicaciones postoperatorias, según informó el centro de salud.

De acuerdo con el parte médico, la paciente “ingresó a nuestra institución el día de hoy presentando dolores abdominales compatibles con síndrome apendicular agudo”, cuadro cuyo diagnóstico “fue confirmado por los médicos.

El informe precisó que Fernández de Kirchner “fue sometida durante horas de la tarde a una cirugía laparoscópica”, intervención que “confirma el diagnóstico de apendicitis con peritonitis localizada”.__IP__

Asimismo, el documento indicó que la ex mandataria se encuentra “evolucionando hasta el momento sin complicaciones post operatorias”.

El parte médico fue firmado por la directora médica del Sanatorio Otamendi, Marisa Lanfranconi.

