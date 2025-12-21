Mejoran la empeabilidad con oficios en Libertador

Cerca de 60 vecinos de la ciudad de Libertador General San Martín, finalizaron el ciclo de capacitación gratuita en ayudante de cocina, atención al cliente, barista y mucama, propuesta llevada adelante por el Ministerio de Trabajo y Empleo de la Provincia, a través de la Academia de Oficios.

El ministro de Gobierno, Justicia, Derechos Humanos y Trabajo, Normando Álvarez García, comentó que Libertador, "será un gran centro educativo, sobre todo por el pronto funcionamiento de la Facultad de Medicina, que conllevaría no solo mejorar su infraestructura inmobiliaria, sino la puesta en funcionamiento de hoteles, bares, entre otros servicios".

Por su parte el intendente Oscar Jayat destacó el trabajo articulado con el Gobierno que permitió en forma gratuita, ofrecer capacitaciones pertinentes y orientadas a las demandas reales del mercado laboral de la región. Participaron de la entrega de certificados, el secretario de Gobierno, Paulino Perales, la jefa municipal de oficina de empleo, Maria Centeno; el director provincial de Delegaciones regionales, Marcelo Robles, la directora de Promoción del Empleo, Belén Oller, el director provincial de formación laboral, Nicolás Ruiz, la directora del Observatorio Sociolaboral, Julieta Mansilla.